Félix Mendonça comemora espaços conquistados pelo PDT em comissões da Câmara Municipal de Salvador

Presidente do PDT da Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior comemorou os espaços conquistados pelos vereadores e vereadoras do partido nas comissões permanentes da Câmara Municipal de Salvador. No total, a legenda ficou com duas presidências, número só igualado pelo PSDB, sigla do presidente da Casa, vereador Carlos Muniz.

“Conseguimos, por meio de um acordo, viabilizar os espaços na Câmara de Salvador, num trabalho articulado junto ao líder do PDT na Câmara, vereador Omar Gordilho, e os demais vereadores e vereadores pedetistas. Isso demonstrou nossa força e será importante para que possamos propor debater e votar projetos de interesse da cidade”, disse Félix.

A vereadora Roberta Caíres foi indicada por Carlos Muniz para a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor. Já a vereadora Débora Santana (PDT) será a presidente da Comissão de Planejamento Familiar e Previdência. As duas serão oficialmente eleitas nesta quinta (6), quando os colegiados serão instalados.