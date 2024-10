Feminicídio: homem esfaqueia, mata mulher e é linchado no DF 

Um homem de 40 anos esfaqueou e matou uma mulher no Sol Nascente, na tarde deste domingo (27/10). O caso é investigado como femincídio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher teria sofrido agressões físicas intensas, inclusive, sendo perfurada por uma faca na região cervical (pescoço). Ela não resistiu e morreu no local.

O homem foi linchado por populares. A polícia deteve o suspeito e o encaminhou ao Hospital Regional de Ceilândia, devido os ferimentos do linchamento.

O crime ocorreu próximo ao Restaurante Comunitário. O caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).