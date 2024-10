Jogando em Ilhéus, no último sábado (12), o Bahia fechou a fase de grupos do Baianão Feminino goleando o Barcelona de Ilhéus pelo placar de 20 a 0. Os gols do tricolor foram marcados por Luana (3x), Ellen (6x), Treyci (3x), Aila, Mila Santos, Tchula, Kamile Loirão (3x), Angela e Lane.

Com 100% de aproveitamento, as Mulheres de Aço agora aguardam a definição do segundo colocado do Grupo 1, que pode ser Feira de Santana ou Lusaca.