Fenômenos climáticos podem ter influência em alta de casos de dengue

Um levantamento realizado por pesquisadores da Fiocruz e do Procam (USP) revelou que os fenômenos climáticos El Niño e La Niña estão diretamente relacionados ao aumento de casos de dengue registrados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ambos os fenômenos, embora naturais, têm sido intensificados pelas mudanças climáticas e impactam a quantidade de chuva e a temperatura, fatores que influenciam a proliferação da doença.

O professor Pedro Luiz Côrtes, da USP, explicou que o El Niño aumenta as chuvas e eleva as temperaturas no Sul e Sudeste, enquanto o La Niña provoca o efeito oposto, reduzindo a chuva e a temperatura nessas regiões e aumentando-as no Norte e Nordeste.

Mudanças bruscas de temperatura e chuvas demais ou de menos: cenário ideal para a dengue se espalhar



Esse padrão climático, intensificado pela ação humana, cria condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Aumento de casos de dengue em climas intensos

Analisando os dados do SUS, os pesquisadores observaram que os casos de dengue tendem a ser mais frequentes durante o El Niño, devido ao aumento de chuvas e temperaturas.

Diante disso, o professor destaca a importância de políticas públicas intensificadas de prevenção à dengue.

As condições climáticas que estamos presenciando podem criar cenários semelhantes aos de 2013, quando houve um aumento significativo dos casos.

Quanto à vacina contra a dengue, Côrtes alertou que, embora o Instituto Butantan tenha solicitado o registro da vacina, o processo ainda está em análise na Anvisa e pode levar tempo. Portanto, a prevenção por métodos tradicionais continua sendo a medida mais eficaz para controlar surtos da doença.

O aedes aegypti se beneficia dos padrões climáticos extremos criados por El Niño e La Niña para proliferar a dengue

