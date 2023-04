Feriadão começa com fortes chuvas no sul da Bahia; Ilhéus registra alagamentos

Quem se deslocou para o litoral sul da Bahia na busca por praia e sol no feriadão que se inicia nesta sexta-feira (21) não encontrou o que procurava. Na região sul do estado, fortes chuvas estão sendo registradas desde ontem. Na cidade de Ilhéus, inclusive, a precipitação causa alagamentos e transtornos para quem tenta transitar pelas ruas.

Além disso, segundo a gestão municipal, foram registrados deslizamentos de terra e uma queda de árvore na BR-415, o que atrapalhou o trânsito. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas, o acúmulo de água na cidade é de 183.13 milímetros (mm), o que é indicativo de alerta para possibilidade de transtornos e acidentes.

A situação pode até ficar pior, visto que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que o sul da Bahia pode registrar os maiores volumes de chuva, superando 100mm em locais pontuais. Ainda segundo o instituto, a causa da incidência de chuvas na região é a chegada de uma frente fria.

“Esse evento de chuva mais forte e com acumulados expressivos se deve ao agir de uma frente fria que favorece o desenvolvimento de nuvens com potencial de chuvas fortes. O período chuvoso que abrange o extremo sul é de Outubro a Março, mas ao longo do ano, a depender da presença de algum sistema meteorológico, pode haver eventos intensos, a exemplo do sistema frontal”, explica a meteorologista Mary France Diniz.

O Inmet acrescenta que o tempo fica instável neste cenário. “O avanço de uma frente fria vai deixar o tempo instável. […] Na sexta-feira, a frente fria vai se deslocar para o Oceano Atlântico, mas a associação entre os demais sistemas meteorológicos presentes, desde os baixos até os altos níveis da atmosfera, vão contribuir para a persistência da chuva”, escreve.

Para o fim de semana, a previsão também não é animadora. O tempo instável e chuvoso deve se manter, no sábado e no domingo, em toda a faixa litorânea da Bahia, incluindo também Recôncavo Baiano e a cidade do Salvador. A situação ocorre por conta da circulação dos ventos úmidos vindos o Oceano Atlântico, assim como o padrão em médios e altos níveis da atmosfera.