Feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças prevê circulação de 300 mil veículos nas rodovias da Bahia Norte e Litoral Norte

Para o mesmo período, a Concessionária Bahia Norte estima a circulação de cerca de 205 mil veículos. O horário com maior movimentação deve acontecer também na sexta-feira (11), das 17h às 20h. Enquanto no domingo (13), o horário com perspectiva de maior fluxo acontece entre 16h e 20h.

A sexta-feira (11) promete ser o dia com maior intensidade na movimentação de veículos, no sentido Salvador-Linha Verde, tendo o período entre 17h às 20h como o maior pico. No sábado (12), o fluxo deve ser mais intenso entre 9h e 12h. Já para o retorno a Salvador, a trafegabilidade deve aumentar entre 16h e 20h.

Entre os dias 11 e 13 de outubro (sexta-feira a domingo), nos trechos da Concessionária Litoral Norte, toda a operação recebe reforço, que inclui a atuação de Papas Filas para garantir a fluidez no tráfego. A previsão é de aproximadamente 95 mil veículos em circulação nas rodovias que atendem as rotas turísticas da região.

No feriado de 12 de outubro (sábado), a expectativa é de circulação de aproximadamente 300 mil veículos com alguns horários de maior intensidade nas rodovias baianas, que compõem os trechos administrados pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte.

Os trechos da Bahia Norte e Litoral Norte, concessionárias sob a gestão da holding Monte Rodovias, são responsáveis pelas principais ligações entre a capital e as demais regiões do estado. Mesmo não sendo um feriado prolongado, como ocorreu em 2023, o fluxo é sempre considerável no período. Na Concessionária Litoral Norte, entre os dias 12 e 15 de outubro (quinta a domingo), foi contabilizada, no ano passado, a passagem de aproximadamente 100 mil veículos. Enquanto na Concessionária da Bahia Norte, no mesmo período, o registro foi de cerca de 175 mil veículos.

Para aproveitar a viagem de forma segura, algumas dicas são importantes antes de pegar a estrada: faça a revisão prévia no veículo, tenha atenção em relação à sinalização e velocidade das vias, bebida alcoólica e direção não combinam. E para otimizar ainda mais a viagem, a sugestão é utilizar as pistas de cobrança automática nas praças de pedágio, equipadas com sensores para TAGs. Nas cabines, os motoristas podem ainda utilizar o cartão de débito e o pagamento por aproximação para uma viagem mais ágil e tranquila.

O contato das concessionárias para qualquer ocorrência são: 0800 600 0093 (Bahia Norte) e 0800 071 3233 (Litoral Norte). As concessionárias contam com importantes serviços gratuitos aos motoristas, como guinchos para reboque de veículos, ambulância, carro-pipa e monitoramento 24 horas por dia, todos os dias da semana.