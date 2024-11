Feriado do Dia da Consciência Negra: o que abre e fecha em São Paulo?

O Dia da Consciência Negra será celebrado como feriado nacional pela primeira vez, trazendo uma série de atividades e opções de lazer em São Paulo. A população poderá aproveitar parques, clubes e teatros, que estarão abertos para a festividade. No que diz respeito aos serviços de saúde, as unidades atenderão normalmente apenas para casos de urgência. É importante ressaltar que alguns postos de doação de sangue não estarão em funcionamento. O Poupatempo, por sua vez, permanecerá fechado, mas os serviços digitais estarão acessíveis.

A operação dos transportes públicos será adaptada para o feriado, com ônibus municipais e intermunicipais circulando em horários semelhantes aos de domingo. Além disso, o rodízio de veículos estará suspenso, facilitando a locomoção pela cidade. O Programa Bom Prato abrirá 31 de suas 75 unidades, garantindo alimentação para aqueles que necessitam. Os parques urbanos funcionarão em seus horários habituais, permitindo que os cidadãos desfrutem de momentos ao ar livre (veja AQUI).

As bibliotecas e alguns museus estarão abertos, oferecendo opções culturais para a população. No entanto, outros serviços culturais e de atendimento ao público terão horários variados, então é recomendável verificar a programação antes de visitar. A Central de Atendimento da Sabesp estará disponível 24 horas, assegurando que a população tenha acesso a informações e serviços essenciais. Em contrapartida, as lojas da Enel estarão fechadas durante o feriado.

Os serviços de direitos humanos e assistência social terão funcionamento limitado, com alguns centros operando em regime de plantão, enquanto outros estarão fechados. Essa situação pode impactar o atendimento àqueles que buscam suporte. Por fim, os mercados apresentarão horários de funcionamento variados, com alguns estabelecimentos fechados. É aconselhável que os consumidores planejem suas compras com antecedência para evitar contratempos.

As agências bancárias não funcionarão no Dia da Consciência Negra, conforme informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Apesar disso, os clientes poderão agendar o pagamento de contas de consumo ou quitá-las nos caixas automáticos, desde que tenham código de barras. As transações via PIX ocorrerão normalmente durante o feriado.

Veja quais serviços estaduais estarão abertos em São Paulo no feriado

Bibliotecas Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) Abertas : das 9h30 às 18h30

e Centros Culturais Memorial da América Latina Aberto : das 10h às 17h (exceto a biblioteca, que estará fechada )

Complexo Mundo do Circo Aberto : com espetáculos às 10h30, 11h e 15h

Museus na Capital Casa das Rosas , Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade Abertas : das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

, e Museu Afro Emanoel Araújo Aberto : das 10h às 17h Destaque : Ocupa MAB, das 10h às 21h, na marquise do museu

Memorial da Resistência de São Paulo Aberto : das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som (MIS) e MIS Experience Abertos : das 10h às 18h

e Museu Catavento Aberto : das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Museu da Imigração Aberto : das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu do Futebol Aberto : das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu da Diversidade Sexual Aberto : das 10h às 18h

Museu da Língua Portuguesa Aberto : das 9h às 18h (entrada permitida até as 16h30)

Museu das Culturas Indígenas Aberto : das 9h às 18h

Museu de Arte Sacra de São Paulo Aberto : das 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo Aberta : das 10h às 18h

Museu das Favelas Temporariamente fechado

Paço das Artes Aberto : das 12h às 18h

Museus no Interior Museu do Café Aberto : das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu Casa de Portinari Aberto : das 9h às 20h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro Aberto : das 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre Aberto : das 9h às 18h

Escolas Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO) Aberto : das 9h às 17h

Conservatório de Tatuí , EMESP Tom Jobim , SP Escola de Teatro e Projeto Guri Fechados

, , e Salas de Concerto Sala São Paulo Aberta : com evento Tucca Internacional às 20h30

Teatros Theatro São Pedro Fechado

Teatro Sérgio Cardoso Aberto : com espetáculo às 19h

Teatro Estadual de Araras Aberto : com espetáculo a partir das 19h

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí Aberto : das 11h às 12h e das 16h às 22h

Fábricas de Cultura Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos) Abertas : das 9h às 17h, com atividades de promoção

(Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos) Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape) Fechadas

(Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape) Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA