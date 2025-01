Na manhã desta sexta-feira (10), a cantora gospel Fernanda Brum compartilhou nas redes sociais algumas fotos e vídeos da festa de 15 anos de sua filha caçula, Laura Brum.

A artista compartilhou uma imagem em que a moça aparece chegando em uma carruagem e também momentos especiais da festa, que foi celebrada na quinta-feira (9). Em um vídeo publicado nos stories, Laura aparece dançando a tradicional valsa com o seu pai, o pastor Emerson Pinheiro.

“Não aguentei! kkk Tem muita foto linda que marcou cada momento desse dia especial. Eu como mãe, fiquei com o coração borbulhando de alegria ao ver a Laura feliz e realizando um sonho. Ela planejou cada detalhe desse dia e graças a Deus deu tudo certo. Deus é maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos”, escreveu a cantora gospel.

O aniversário de Laura estava sendo aguardada com grande expectativa, e desde o início da semana Brum dava spoiler da festa.

A celebração aconteceu no luxuoso espaço de eventos Garden Party, referência em eventos no Rio de Janeiro, que conta com uma área de 50 mil m².

Na festa, estiveram presentes quase todas as integrantes do extinto grupo Voices: Lilian Azevedo, Eyshila, Jozyanne e Liz Lanne. Apenas Marina de Oliveira não compareceu. The post Fernanda Brum revela detalhes da luxuosa festa de 15 anos da filha appeared first on Fuxico Gospel.