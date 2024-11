Fernanda Campos será acionada na Justiça após expor Yuri Bonotto

As coisas podem ficar ruim para Fernanda Campos depois de deixar A Fazenda 16. É que a ex-amante do Neymar anda divulgando fotos de Yuri Bonotto, ex-colega de confinamento, como veio ao mundo, numa posição nada convencional.

Para isso, ela tem usado X, o que acabou causando muito alvoroço e uma sanção que a coluna Fábia Oliveira te conta com exclusividade. Campos colocou o “brioco” de Bonotto para jogo na web, sendo que o registro pertence ao perfil dele, privado, nas plataformas para maiores de 18 anos.

Esta jornalista soube que a assessoria jurídica do ex-bombeiro do Programa Eliana vai acionar a modelo na Justiça. A defesa do influenciador pretende processar Fernanda por conta da atitude, digamos, pouco sensata.

Segundo rumores, Fernanda Campos teria agido de propósito para difamar Yuri. Além disso, as imagens foram compartilhadas algumas vezes, dando a entender que a mocinha queria mesmo expor o rapaz.

Vale lembrar que vazar imagens íntimas de terceiros, sem o consentimento da pessoa, é crime, desde 2018. De acordo com a Lei 13.718/18, que entra no artigo 218-C do Código Penal, a pena pode variar de um a cinco anos de prisão, além de indenização por danos morais e materiais.

Fernanda Campos se manifestou através de uma nota no Instagram, assinada por sua assessoria de imprensa, e se disse “injustiçada” em A Fazenda 16. “Como já confirmado pela Record, Fernanda Campos deixou o reality A Fazenda na tarde deste domingo (27/10). Ela está bem, tranquila e com a família em sua casa na zona sul de São Paulo”, começou.

Em seguida, a equipe da ex-peoa esclareceu o motivo: “Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda não desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality”, afirmou, antes de completar:

“Por conta disso, chegou no seu limite e preferiu deixar o programa sem culpas, sem arrependimentos e de cabeça erguida, pronta para novos desafios e para retomar seu trabalho aqui fora”, pontuou.

Logo depois, ela se dirigiu aos fãs: “Fernanda agradece o carinho, as mensagens positivas e a torcida de todos. Ela seguirá acompanhando o reality, vibrando com seus aliados e comentando tudo o que acontece em A Fazenda’, agora nas suas redes sociais. Para ela, o momento é de alívio, paz e descanso. Agradecemos a produção e direção do reality e esperamos anunciar novidades em breve”, finalizou.