Fernanda Lima retorna às passarelas ao lado dos filhos: ‘Meus nepobabies’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Fernanda Lima, 47, retornou às passarelas da São Paulo Fashion Week para acompanhar os filhos, que fizeram sua estreia como modelos.

Os gêmeos João e Francisco, 16, estrearam nas passarelas nesta semana. Eles marcaram presença em diversos desfiles desde quarta-feira (16) e trabalharam para grifes como para grifes como Normando, Sou de Algodão e The Paradise.

Fernanda Lima estava orgulhosa na primeira fila. “E lá fui eu de novo prestigiar meus nepobabies na SPFW. Mas eles que aproveitem, porque logo logo me aposento…”, brincou a mãe no Instagram.

Ela fez uma chamada de vídeo com Rodrigo Hilbert durante o desfile. O pai dos gêmeos está na Bahia promovendo um evento de mountain bike -na próxima semana, ele vai pedalar mais de 500 km ao longo de sete dias.

No sábado (19), Fernanda desfilou com os filhos. Ela foi convidada a fazer um comeback pela grife carioca The Paradise. Em entrevista ao gshow, ela disse que foram os filhos quem a convenceram a dizer sim:

“A princípio, eu tinha falado não, porque o espaço era deles, a temporada deles, são eles começando a história deles, mas aí eles insistiram tanto, que eu achei que seria bem simbólico”, disse Fernanda Lima.