Fernanda Melchionna e Orlando Silva anunciam gravidez

Deputados assumiram o namoro em maio de 2023 e agora esperam 1º filho; “amor está se multiplicando”, declara Fernanda

Fernanda Melchionna (esq.) e Orlando Silva (dir.) em imagem compartilhada pela deputada no X reprodução/X @fernandapsol – 8.mar.2024

PODER360 9.mar.2024 (sábado) – 10h58

atualizado: 9.mar.2024 (sábado) – 11h34

A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS), 40 anos, compartilhou na 6ª feira (8.mar.2023) que ela e o namorado, o deputado federal Orlando Silva (PC do B-SP), 52 anos, estão esperando o 1º filho do casal. Os congressistas anunciaram o relacionamento em maio de 2023.

“A luta diária se torna mais leve quando há amor envolvido. E agora esse amor está se multiplicando”, declarou Fernanda em seu perfil no X (ex-Twitter) ao compartilhar uma foto do casal com as mãos na barriga da deputada. Ela afirmou que a experiência de esperar a criança que vai “revolucionar” a vida dos 2 é “incrível”.

Orlando compartilhou a publicação de Fernanda e declarou: “Querem saber uma boa notícia, cheia de amor? Sim, estamos grávidos!”.