Fernanda Montenegro e Fernanda Torres fizeram filmes e peças juntas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, são referências no teatro, televisão e cinema brasileiro há décadas. Este ano, chamaram a atenção por seus papéis “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles que representa o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme estrangeiro no ano que vem.

Torres também é cotada para repetir o feito da mãe, indicada ao prêmio de melhor atriz por “Central do Brasil”, também dirigido por Salles, em 1999.

O novo longa, sucesso de bilheteria no país, é baseado no livro homônimo de Marcello Rubens Paiva, e conta a história da sua família, centrada na figura de Eunice Paiva, papel de Torres. Após o desaparecimento do patriarca, o ex-deputado Rubens Paiva, pela ditadura militar, ela tem de tomar as rédeas da situação enquanto tenta proteger os seus filhos.

Mas, entre os encontros entre “Fernandona” e “Fernandinha”, “Ainda Estou Aqui” é mais um ponto numa parceria que se estende há décadas, de novelas como “Baila Comigo” à peça “The Flash and Crash Days”, dirigida por Gerald Thomas.

Confira abaixo uma lista das principais obras que uniram mãe e filha.

*

BAILA COMIGO

A primeira novela de Fernanda Torres também contava com sua mãe no elenco. “Baila Comigo”, novela de Manoel Carlos exibida em 1981 pela TV Globo, contava com uma verdadeira reunião de família. Torres vivia Fauna, irmã de Flora -Narjara Turetta- e Montengro Sílvia Toledo, ex-atriz aposentada. Já o papel de Plínio Miranda era de Fernando Torres, pai e marido da dupla.

BRILHANTE

No mesmo ano de “Baila Comigo”, o duo participou de “Brilhante”, a novela das oito que a sucedeu. As Fernandas eram filha e avó da família Newmann, proprietária de uma empresa de fabricação de joias. Torres era Marília, jovem rebelde e mimada, e Montenegro Chica Newmann, com quem ela vivia em atrito.

FOGO E PAIXÃO

Dirigida e escrita por Marcio Kogan e Isay Weinfield, essa comédia de 1988 conta a história de um grupo de turistas excêntricos que passeiam por uma cidade da América Latina não nomeada. Torres e Montenegro fizeram participações especiais, como uma mulher comendo uma maçã e a rainha do castelo, respectivamente.

O longa também conta com outras participações especiais com ícones da cultura brasileira: Rita Lee e Roberto de Carvalho vivem namorados, Regina Casé é a primeira-dama e Zezé Macedo uma socialite.

THE FLASH AND CRASH DAYS

Polêmico, ousado e intenso, essa peça de Gerald Thomas colocou Torres e Montenegro em oposição. Estreada no Rio de Janeiro em 1991, ficou em cartaz durante 1992 com apresentações por diversas cidades do Brasil.

A provocação -com palavras de baixo calão e referências sexuais- levou metade da plateia do primeiro Festival de Teatro de Curtiba a sair indignada da Ópera do Arame.

A COMÉDIA DA VIDA PRIVADA

Torres e Montenegro participaram da série, feita entre 1995 e 1997. Baseada em contos de Luis Fernando Veríssimo, cada episódio trazia uma trama diferente, em torno de conflitos rotineiros. A filha participou de cinco episódios, enquanto sua mãe de dois.

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?

O filme de 1997, dirigido por Bruno Barreto, é inspirado pelo livro de Fernando Gabeira, publicado em 1979, que conta uma versão ficcionalizada da história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em 1969.

O filme também traz Selton Mello, que vive César, militante da luta armada contra a ditadura militar. Quando ele é preso, seu amigo Fernando decide negociar sua liberdade sequestrando o embaixador. Fernanda Torres vive uma das militantes, Maria, enquanto sua mãe faz o papel da esposa de um militar, Margarida.

GÊMEAS

Dirigido pelo marido de Fernanda Torres, Andrucha Waddington, o filme de 1999 conta a história de gêmeas, Iara e Marilena, vividas por Torres. O atrito começa quando ambas se apaixonam pelo mesmo homem e, assim, passam a lutar pelo seu afeto. Montenegro faz o papel da mãe das irmãs, enquanto Francisco Cuoco é o pai.

O suspense é baseado em uma história de Nelson Rodrigues. Por sua atuação, Torres venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília.

REDENTOR

Neste filme de 2004, as Fernandas também fazem o papel de uma personagem, dona Isaura, em diferentes momentos da vida. O roteiro é de Cláudio Torres -também filho de Montenegro-, Fernanda Torres e Elena Soárez.

Na trama, um jornalista decide se vingar de um ex-amigo cujo pai aplicou vários golpes, inclusive em seus pais. Mas ele acaba se envolvendo em uma complexa rede de disputa e corrupção.

CASA DE AREIA

Também dirigido por Andrucha Waddington, o drama de 2005 conta a história de Vasco, papel de Ruy Guerra, sua esposa Áurea, vivida por Torres, e sua mãe, Dona Maria, que é Fernanda Montenegro. Eles emigram para terras prósperas compradas pelo rapaz, mas descobrem que o local é inóspito. Após a morte de Vasco, Áurea e Maria ficam sozinhas e precisam sobreviver por conta própria.

Mãe e filha foram indicadas como melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2006, e tanto as atuações quanto o filme em si foram indicados a vários prêmios, inclusive internacionais, como o Festival Sundance, nos Estados Unidos. Nos festivais de Lima e Guadalajara, venceu nas categorias de melhor atriz e prêmio do público, respectivamente.

‘AMOR E SORTE’ E ‘GILDA, LÚCIA E O BODE’

Gravada durante a pandemia de Covid-19, essa minissérie de 2020 conta em cada episódio um enredo sobre os impactos na vida das pessoas devido à quarentena. Em um destes, Torres e Montenegro vivem Lúcia e Gilda, que precisam aprender a conviver juntas novamente.

O episódio da dupla fez tanto sucesso que rendeu um especial de fim de ano da emissora, a TV Globo. O spin-off acompanha os desdobramentos das vidas das personagens após a demissão de Lúcia.

