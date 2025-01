Fernanda Paes Leme anuncia separação de Victor Sampaio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após quatro anos de relacionamento, Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio se separaram. A atriz fez o anúncio numa postagem nas redes sociais e disse que a relação se transformou em amizade.

“Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. Aprendi desde cedo a ter consciência do que quero para mim, mas percebi que só o que é bom para mim não basta. Preciso do melhor para a minha filha.”

Ela e o modelo estavam juntos desde 2021 e tiveram o primeiro filho em abril de 2024. Segundo a atriz, não houve motivos externos para a separação, apenas as necessidades individuais dos dois, e o divórcio foi algo com o qual eles lutaram contra por um tempo.

“Fica a tristeza por algo que se rompeu, mas não existe revolta, brigas. Durante todo o tempo em que estivemos juntos, deu muito certo porque dele veio nossa filha. Fui criada para não viver de aparências, para buscar o que quero e preciso.”

Victor também compartilhou fotos da família e afirmou que o período do relacionamento foi de parceria e cumplicidade. Ele também disse que o ex-casal fez uma viagem de despedida para Fernando de Noronha e que a decisão em conjunto aconteceu em meados de dezembro.

“No fundo, já sabíamos que não iríamos mais continuar como um casal já faz uns meses. Mas até para isso, fomos maduros e parceiros, sabendo que até para uma separação precisaríamos estar bem e conectados. Mantivermos em segredo e só contamos para familiares e para nossos melhores amigos.”

