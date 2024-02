Fernanda surpreende e revela quem vai indicar ao Paredão

Fernanda venceu a Prova do Líder, realizada na última quinta-feira (1°/2), e as câmeras logo focaram em Alane, rival da confeiteira no BBB 24. As duas brigaram feio na última quarta-feira (31/1), após se desentenderem na academia. Entretanto, a dona do poder máximo do programa não vai enviar a atriz à berlinda.

Em conversa com Pitel e Rodriguinho, Fernanda revelou que o seu alvo é outra sister. “Quero botar a Deniziane”, contou. Após ser questionada pela aliada, a carioca explicou qual será a sua justificativa:

Alane e Fernanda

Reprodução/ Globoplay

Alane e Fernanda

Alane grita com Fernanda depois de comentário sobre seu corpo Reprodução/BBB

Fernanda e Alane

Reprodução/BBB

“A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim”, completou.

Treta entre Fernanda e Alane E, finalmente, uma boa treta no BBB 24! Alane e Fernanda armaram uma grande confusão no reality show na tarde desta quarta-feira (31/1), e precisaram ser separadas por outros brothers em meio a gritos, acusações e comentários sobre o físico.

Para quem não acompanhou a confusão, a gente te explica: a treta começou ainda no Sincerão, dinâmica na segunda-feira (29/1), quando Alane disse que perdoaria Fernanda após atritos que ambas viveram na casa.

Já nesta quarta, Fernanda foi cobrar Alane sobre o pedido de desculpas não solicitado. “Você teve seu motivo nesse gancho, e veio fazendo uma cena, tipo: ‘eu te perdoo’. Quem pediu perdão pra você?”, disparou Fernanda.

A situação ficou pior quando Fernanda criticou o corpo de Alane, causando uma grande confusão dentro da casa. A sister imitou os passos de dança de Alane, que comentou: “Dá pra levantar mais [a perna] se tu se alongar todo dia”.

“Tá meio molenguinho aí. Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício mais do que malhar a língua”, rebateu Fernanda, irritando Alane: “Você está julgando as pessoas pelo corpo delas? Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora”.

A treta foi ficando cada vez pior durante a conversa e piorou quando Fernanda falou que o corpo de Alane tá “mole”.https://t.co/u0KH3Ttjnt

— POPTime (@siteptbr) January 31, 2024

Gritos e confusão A confusão ganhou camadas e Alane e Fernanda precisaram ser afastadas por outros brothers. Em certo momento, Fernanda disparou: “Chora, bonequinha”, alçando os assuntos mais comentados do Twitter.

“Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Mostra seu desespero! Vai tomar no seu c*”, disse Fernanda.

“Eu não falo do corpo de ninguém, tu quer falar do meu corpo, você vai embora e fale no confessionário”, gritou Alane, enquanto Fernanda zombava dela: “Vai entupir privada”.

A fala de Fernanda faz referência ao momento em que a sister pediu ajuda para os brothers para desentupir o vaso sanitário do confinamento.

fernanda chamando alane de cu frouxo:

“o seu que tá frouxo, vamos costurar essa remenda aí, perdeu as prega todinha naquele vaso”

eu tô morrendokkkkkkkkkkkkkk #bbb24

pic.twitter.com/U70JPiQDzZ

— paiva em #bbb24 (@paiva) January 31, 2024

Web se divide Na web, internautas levaram a hashtag “Chora bonequinha” aos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, e se dividiram entre apoiar Alane e Fernanda na briga. Alguns criticaram a fala da amiga de Pitel sobre o corpo de Alane, enquanto outros saíram em defesa da sister.

“A Fernanda é muito ridícula, ela passa o dia todo enfiada naquele quarto gnomo com a Pitel metendo o pau em todo mundo pelas costas, aí na hora de discutir cara a cara fica não tem argumento suficiente e vem falar do corpo da mina, podre”, disparou um.

Outro, no entanto, rebateu: “Nem pra brigar a Alane serve, disse que a Fernanda poderia subir mais a perna se malhasse todo dia e a Fernanda revidou falando que ela devia malhar mais.”