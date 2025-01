Fernanda Torres vence Globo de Ouro de Melhor Atriz

A atriz Fernanda Torres foi escolhida neste domingo (5/1) como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro de 2025 pela performance no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, desbancando grandes nomes da indústria como Angelina Jolie e Nicole Kidman.

Ao vencer o prêmio, Fernanda se tornou a primeira brasileira a ganhar a categoria na premiação, indo um passo além da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada na categoria em 1999, por Central do Brasil, também dirigido por Salles, mas não levou a estatueta para casa.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui Divulgação 2 de 4 Fernanda Torres Gareth Cattermole/Getty Images 3 de 4 Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images 4 de 4 Torres é destaque internacional na temporada Amanda Edwards/Getty Images

Ainda Estou Aqui nas premiações

O filme Ainda Estou Aqui estreou internacionalmente no Festival de Veneza de 2024, um dos mais prestigiados do mundo. Na ocasião, o filme fez parte da seleção oficial, ele garantiu o prêmio de Melhor Roteiro.

Na campanha para a indicação do longa ao Oscar, Fernanda Torres foi agraciada como Melhor Atriz Estrangeira pela Critics Choice Association no Celebration of Latino Cinema & Television.

Além disso, Ainda Estou Aqui segue como um forte candidato à categoria de Melhor Filme Internacional já que integrou a lista de 14 filmes feita pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os dez filmes escolhidos para concorrer na cerimônia principal serão anunciados em 17 de janeiro.