Fernández é indiciado pela Justiça por agressão a ex-mulher

Procurador argentino, Ramiro González, acusa formalmente ex-presidente do país por agressão e violência de gênero

Na foto, Alberto Fernández e Fabiola Yáñez em 2023. Ramiro González chamou diversas pessoas a depor. Reprodução / Flickr / Palácio do Planalto

PODER360 14.ago.2024 (quarta-feira) – 21h32



O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, de 65 anos, foi indiciado nesta 4ª feira (14.ago.2024) por agressão e violência de gênero contra a ex-primeira-dama Fabiola Yáñez, de 43 anos. Ele nega os crimes.

“Uma relação caracterizada por assédio e agressões físicas em um contexto de violência de gênero e doméstica”, disse o procurador federal Ramiro González no documento da acusação.

Inicialmente, Fernández havia sido acusado de crimes de lesão corporal, porém, a investigação aumentou o grau da acusação depois do depoimento de Yáñez na 3ª feira (13.ago), além da coleta de outras provas contra o ex-presidente argentino.

O procurador pediu as gravações de 2 anos das câmeras de segurança da residência oficial da presidência argentina, além de ter convocado testemunhas como María Cantero, ex-secretária particular do ex-presidente, e Federico Saavedra, ex-chefe da Unidade Médica da presidência, para depor acerca do caso.

Além do crime de lesões graves, que teriam sido atestados depois da descoberta de imagens Yáñez com hematomas, Fernández também foi indiciado por ameaça e abuso de poder contra a ex-mulher.

Yáñez depôs na 3ª feira (13.ago) a González. Anteriormente, ela havia escrito uma declaração à Justiça na qual disse que os “os maus-tratos, assédio, desprezo, agressões, socos, eram uma constante” e que levava “tapas quase diários”.

ENTENDA As suspeitas de violência doméstica surgiram depois de uma investigação do Ministério Público da Argentina, que inicialmente apurava abuso de autoridade e peculato contra o ex-presidente, mas encontrou provas de agressão contra Yañez.

Apesar das evidências, o caso foi arquivado na Justiça argentina depois que Yañez disse ao juiz federal Julián Ercolini que não desejava seguir com a ação judicial.

Fernández teve seu celular apreendido pela Justiça depois de o Infobae publicar em 8 de agosto fotos de Yáñez machucada e trechos de conversas privadas.

Relatos de funcionários que trabalharam na presidência também contribuíram para que o procurador federal indiciasse Alberto Fernández.

Ao jornal El País, o ex-presidente negou acusações e disse ser acusado de algo que não fez.m

“Não bati na Fabiola. Nunca bati em uma mulher”, declarou.

Fabiola Yáñez mora atualmente em Madri (Espanha) com o filho Francisco Fernández Yáñez, de 2 anos. A criança fruto do relacionamento com o ex-presidente.