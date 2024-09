Fernando Haddad diz que valores do crédito para combate de incêndios ainda não chegaram à Fazenda

Ministro também ressaltou que eventos extraordinários, como as queimadas, podem se tornar mais comuns, o que demanda uma reavaliação do orçamento federal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que a equipe econômica ainda não recebeu informações sobre o montante necessário para a liberação de crédito extraordinário destinado ao enfrentamento das queimadas no Brasil. Durante uma audiência com o ministro do STF, Flávio Dino, o governo havia se comprometido a disponibilizar R$ 500 milhões para essa finalidade. Haddad afirmou que, se houver necessidade, o crédito poderá ser liberado em até 24 horas, dependendo da demanda apresentada. Flávio Dino deu autorização para que o governo federal abra créditos extraordinários, que não contam para a meta fiscal, até o final do ano, com o objetivo específico de combater os incêndios.

O ministro da Fazenda enfatizou que essa medida não configura uma violação das normas fiscais vigentes. Ele também ressaltou que eventos extraordinários, como as queimadas, podem se tornar mais comuns, o que demanda uma reavaliação do orçamento federal. Haddad destacou a importância de incluir as catástrofes climáticas no planejamento orçamentário do país, considerando a frequência crescente desses eventos. A liberação de recursos para o combate às queimadas é uma resposta do governo às emergências ambientais que têm afetado diversas regiões do Brasil. A gestão fiscal, segundo Haddad, deve ser adaptável para lidar com as novas realidades impostas pelas mudanças climáticas e suas consequências.

