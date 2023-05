Fernando Haddad participará do encontro de ministros do G7 no Japão

Economia dos países emergentes deverá ser um dos temas do evento e também foram chamados representantes das pastas de Fazenda, Tesouro e Finanças da Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Singapura

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad



Entre os dias 11 e 13 de maio, Fernando Haddad participará do encontro de ministros do G7, grupo que reúne França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. A União Europeia também participa dos encontros. O ministro da Fazenda brasileiro é um dos convidados especiais do evento e será um dos representantes de países emergentes na cúpula sediada no Japão. O grupo das economias mais industrializadas do mundo já foi chamado de G8, antes da Rússia ser suspensa, em 2014, quando foi afastada por conta da anexação da Criméia ao seu território, questão que permanece como um dos pontos de conflito da atual invasão russa à Ucrânia. A economia dos países emergentes deverá ser um dos temas do evento e, assim como Haddad, também foram chamados representantes das pastas de Fazenda, Tesouro e Finanças da Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Singapura.

O encontro é uma oportunidade para o Brasil participar de reuniões bilaterais com ministros dos Estados membros do G7 e aprofundar as relações entre os países, inclusive no campo do comércio multilateral. A reunião anual do grupo serve para discutir questões urgentes no cenário global e coordenar políticas internacionais. Em 2023, a cúpula deve discutir temas como a guerra na Ucrânia, segurança alimentar mundial, medidas para afastar a proliferação de armas nucleares e o combate às mudanças climáticas.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor