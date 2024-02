Fernando José, do Feubank, une forças com CREFAZ para crédito consciente

Fernando José, o “Rei do FGTS” do Feubank, e Lorrana Gabryella, da CREFAZ Crédito Consciente, revelam uma parceria estratégica para revolucionar o acesso ao crédito em Paudalho, PE. Sob a liderança de Bete Vieira, da CREFAZ, a colaboração promete soluções financeiras inovadoras e acessíveis.

Fernando José, também conhecido como @feu_ojapinha, confirmou a parceria nas redes sociais, realçando sua importância para o desenvolvimento econômico local. A novidade permite solicitar empréstimos pessoais de forma prática, usando a conta de luz como plataforma.

Com presença online sólida e agência física em Paudalho, Fernando José tem sido uma figura influente. Seus 140 mil seguidores no Instagram e atendimento via WhatsApp ampliam o alcance de suas iniciativas, demonstrando compromisso com o desenvolvimento socioeconômico.

A parceria visa oferecer alternativas viáveis e transparentes para acesso ao crédito consciente. Com o apoio da CREFAZ Crédito Consciente, Fernando José e Lorrana Gabryella reiteram seu compromisso com soluções financeiras que impulsionam o progresso em Paudalho e região.