Festa Carioca Modinha completa 14 anos de história com edição especial

A Festa Carioca Modinha, pioneira no formato de eventos para o público 35+, está de volta e promete uma edição inesquecível! Completando 14 anos de sucesso, a festa vai acontecer em um novo local: a deslumbrante Ilha Itanhangá, proporcionando uma experiência única e acolhedora.

Nesta edição especial , são TRÊS super pistas, garantindo mais de dez horas de música e diversão para quem curte chegar ainda no final da tarde e para quem curte chegar no começo da noite. Os DJs residentes Chu e João Rodrigo são os responsáveis pela eclética seleção musical que abrange desde o pop e rock até a música brasileira dançante, funk, axé e brega retrô, mantendo a pista animada do início ao fim, com participações especiais do cantor Vinny com seu novo projeto “Baile do Vinny” incluindo claro o sucesso “Mexe a Cadeira” e também as participações para o momento FUNK com Bonde do Vinho e Márcio G.

Antes da pista principal abalar a noite, o evento abre o dia com um palco sunset às 17h, para quem curte chegar cedo e aproveitar o fim da tarde e uma vista linda, com show do Felipe Morango tocando o melhor do PAGODE 90 e Axé Retrô com Mari Guedes* (Vocalista do Fogo e Paixão) além da DJ Palomma, tocando muita brasilidade.

“O conforto e diversão são prioridades! A Festa Modinha oferece um ambiente climatizado, área de jogos como fliperama, espaço beleza,área gourmet, lounges de resenhas e, claro, sem filas para o bar e para os banheiros, que estão sempre limpos e bem cuidados. Tudo isso com o melhor da música” Afirma João Rodrigo.

Nesta edição especial, no início da noite duas pistas vão agitar a galera:

Pista Rock

Pepperise – Cover do Red Hot Chilli Peppers

Tchopu – Cover do Pearl Jam

Bad Medicine – Cover do Bon Jovi

SERVIÇO – FESTA MODINHA 14 ANOS – 09 DE NOVEMBRO – ILHA ITANHANGÁ

Pista Sunset:

Mari Guedes (Vocalista do Fogo e Paixão) – Axé 90

Felipe Morango (da @Pa90de) – Pagode 90

DJ Palomma – Brasilidades

Horário: a partir das 17h com a pista Sunset, pista Rock e Pista Modinha a partir das 20h.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/modinha-a-festa/2646535

Classificação: 18 anos

Redes sociais: https://www.instagram.com/modinhafesta/

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22611-201 – 5 minutos de uber do Jardim Oceânico