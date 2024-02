Festa, cores e segurança: como foi o 1º dia de Carnaval de rua no DF

Muita festa, cores e segurança. Essas foram as marcas do primeiro dia de Carnaval de rua no Distrito Federal. Blocos tradicionais e infantis se destacaram entre os festejos, com espaço para brasilienses de todas as idades.

Na manhã de sábado (10/2), foliões desfilaram por diversos endereços do DF com fantasias caprichadas e ao som de fanfarra e metais.

No Setor de Autarquias Sul, a criançada se divertiu no bloco Pintinho, direcionado aos pequeninos. Com muito axé, animação e uma chuvinha no início da tarde, o bloco reuniu famílias no Estacionamento da Caixa Cultural.

Confira aqui a programação completa do Carnaval 2024 em Brasília No local, uma família chamou a atenção de quem passava. Fantasiado como os personagens do filme “Os Incríveis”, o quinteto contou à reportagem que não abre mão do Carnaval.

Foto-criançada-curte-bloco-pintinhos (3)

Camila Gonçalves, o esposo e os três filhos do casal Matheus Veloso/Metrópoles

Foto-criançada-curte-bloco-pintinhos (1)

Na manhã deste sábado (12/2) brasilienses desfilaram por diversos endereços da unidade da Federação com fantasias caprichadas e ao som de fanfarra e metais Matheus Veloso/Metrópoles

Foto-criançada-curte-bloco-pintinhos (2)

Crianças se divertiram no bloco Pintinho, no Setor de Autarquias Sul Matheus Veloso/Metrópoles

Foto-criançada-curte-bloco-pintinhos (4)

Crianças se divertiram no bloco Pintinho, no Setor de Autarquias Sul Matheus Veloso/Metrópoles

Foto-criançada-curte-bloco-pintinhos (5)

Bloco Pintinho, que aconteceu no Setor de Autarquias Sul Matheus Veloso/Metrópoles

Mais cedo, na 408 Norte, o bloquinho Vai Quem Fica arrastou o público para a folia. Crianças e famílias desfilaram pelo bairro ao som de fanfarra e metais. O pessoal caprichou nas fantasias, no glitter e na purpurina. E, é claro, no agito.

“O Carnaval é a melhor época do ano. Fico aguardando ansioso pela chegada da festa. Costumo passar a data em Recife, minha terra natal, mas não pude ir para lá neste ano por causa do preço das passagens. Então, acordei de madrugada para conferir quais bloquinhos sairiam agora pela manhã. Cheguei às 9h em ponto para não perder nada. Passo mal se não participo”, comentou o tatuador Gustavo de Albuquerque, 46, aos risos.

O Cobobloco botou o bloco na rua, nesse sábado, pelas ruas da 711 Norte. Ao som de uma banda de metais e percussão, os brasilienses se jogaram na folia.

Veja as fotos:

Coboblocojpeg (1)

Multidão na 711 Norte, durante desfile do Cobobloco Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (14)

Sofia Lima Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (13)

Juliana Nascimento, Alice Queiroz e Fernanda Araújo Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (12)

Carla Veloso, Gabriela Garavelli, Victor Belsito e Vivi Fecher Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (11)

Teodoro De Paula, Caetano Prigol, Maria Fernanda Prigol e Benjamin Prigol Matheus Veloso/Metrópoles

Cobobloco Carnaval

Brasilienses foram se divertir no Carnaval 2024 Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (4)

Turma fantasiada de Teletubbies Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (5)

Banda agita os foliões Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (6)

Cobobloco Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (7)

Coboblocojpeg (8)

Cobobloco agita a Asa Norte Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (9)

Artistas animam o público Matheus Veloso/Metrópoles

Coboblocojpeg (10)

Coboblocojpeg (15)

Galinho Bloco tradicional do Distrito Federal, o Galinho de Brasília comemorou mais uma edição de folia. A festa reuniu milhares de pessoas de todas as idades no Setor de Autarquias Sul.

Brasilienses aproveitaram a segurança do bloco para festejar, principalmente, em família. Foi o caso de Imira de Holanda, 40 anos. A arquiteta levou os filhos de 2 e 6 anos para o primeiro Carnaval.

“Estamos começando a folia hoje, e é a primeira vez deles. A Helena, por exemplo, é filha de pandemia, não conhecia o Carnaval. Gostamos muito de o Galinho ser uma festa totalmente tranquila”, conta.

No trio, muito samba e frevo divertiram os foliões. Marinete Paz, 42, elogiou a festa. “Está tudo muito lindo! O Carnaval de Brasília é muito bom, principalmente esses blocos durante o dia”, comenta.

Veja imagens do Galinho:

carnaval-galinho-compressed

Foliões abrem o Galinho, bloco mais tradicional de Brasília, nesta tarde de sábado (10/2) IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho7-compressed (1)

A festa reuniu público de todas as idades no Setor de Autarquias Sul IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho5-compressed (1)

Marinete Paz, 42 anos, foi ao bloco neste sábado (10/2) IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho6-compressed

Adultos e crianças aproveitaram a festa IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho3-compressed

Fundado em 1992, o Galinho de Brasília nasceu da iniciativa de um grupo de amigos apaixonados pelo Carnaval IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho4-compressed

Imira de Holanda, 40. A arquiteta levou os filhos de 2 e 6 anos para o primeiro Carnaval IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho2-compressed

O Galinho de Brasília é um dos mais tradicionais blocos de rua do Carnaval do DF IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho-1-compressed

Foliões aproveitaram a tarde de Carnaval IGO ESTRELA/Metropoles

carnaval-galinho-df-compressed

Bloco Galinho de Brasília IGO ESTRELA/Metropoles

Rodrigo Ruiz, Marcela Amorim, Ludmila Walter e Thiago Ruiz Domingo A depender dos brasilienses, o clima da festa se manterá por muitos dias na unidade da Federação. Foliões que tenham interesse em participar das brincadeiras neste domingo (11/2), a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou o calendário completo dos blocos de rua do Carnaval no DF, com datas e locais disponíveis.

A lista foi dividida de acordo com o tamanho e a quantidade de pessoas que costumam frequentar os blocos. Confira os eventos que acontecerão e os seus respectivos horários de início.

Bloquinhos que desfilarão no DF em 11 de fevereiro (domingo): Bloco System Safadown

10h Eixo Monumental

Bloco. Livre para todos os públicos

Vamos Fullgil

10h às 19h Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano

Bloco com DJs Loly Alves, Odara Kadieg e Umiranda e bandas YPU e Saci Wèrè. Livre para todos os públicos

Baratinha

13h30 às 20h30 Parque da Cidade, estacionamento 12

Bloco infantil. Livre para todos os públicos

Bloco das Montadas

10h às 18h Biblioteca Nacional

Bloco. Livre para todos os públicos

Bloco da Tesourinha

15h às 22h Concentração na 410 Norte

Bloco. Livre para todos os públicos

Bloco Maria Fumaça

14h às 19h Via S2

Bloco. Livre para todos os públicos

Raparigueiros

15h às 22h Setor Bancário Norte

Bloco. Livre para todos os públicos

Ventoinha de Canudo

16h às 22h Comércio da 205/ 206 Norte

Bloco. Livre para todos os públicos

Clique aqui para conferir a programação completa da folia no Distrito Federal