Festa de 44 anos do PT tem Lula, Janja, samba e crítica a Bolsonaro

Figuras históricas do partido, como José Dirceu e Delúbio Soares, estavam presentes; maior ausência foi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Mariana Haubert Mateus Maia 21.mar.2024 (quinta-feira) – 0h06



Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores promoveu na noite de 4ª feira (20.mar.2024) um jantar em comemoração aos 44 anos do partido, completados em 10 de fevereiro, em Brasília.

Lula e Janja chegaram ao evento, realizado no CICB (Centro Internacional de Convenções de Brasília), às 20h40. Entraram por um acesso lateral e foram recepcionados pela presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e pela secretária de Finanças do partido, Gleide Andrade. Os 2 foram embora por volta de 23h50.

Figuras históricas do partido como o ex-deputado e o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro Delúbio Soares foram ao evento. Dirceu, que mostrou força ao reunir políticos para sua festa de aniversário, não parou durante a festa. Foi muito tietado. Os 2, no entanto, não ficaram próximos do palco, onde estavam Lula e a maioria dos ministros.

Antes dos discursos, enquanto os convidados ainda confraternizavam, o telão do evento exibiu reportagens sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, em determinados momentos, críticas ao ex-chefe do Executivo, como uma foto sua acompanhada da frase “mercador da morte”.

Lula ficou em uma área reservada no salão principal, isolada por uma fita vermelha e seguranças do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). O espaço contou com 3 grandes mesas retangulares onde ficaram acomodados o petista, Janja, ministros e alguns dos convidados. O presidente ficou sentado entre a cantora Maria Rita e o advogado e representante do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho.

O presidente relatou que havia combinado que não iria discursar. Teria mudado de ideia ao ver o microfone: “Dá coceira nos dentes”. No fim, o petista discursou por quase 13 minutos. Criticou a liberdade provisória concedida ao ex-jogador Daniel Alves, elogiou o PT por receber o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em 2022 e voltou a falar da guerra na Faixa de Gaza.

Assista ao discurso de Lula na festa do PT (12min58s):

Janja ficou em pé atrás de Lula dançando ao som da sambista Tereza Cristina. Ela subiu ao palco para se apresentar às 22h30. A 1ª música que cantou foi “O mundo é um moinho”, de Cartola. Ela cantou até cerca de 23h15. Mais cedo, coube à primeira-dama puxar o “parabéns” do PT.

Assista ao vídeo do “parabéns” do PT (1min):

AUSÊNCIAS E PRESENÇAS A ausência mais chamativa na festa foi a do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O político já foi prefeito de São Paulo pelo PT e disputou pelo partido as eleições presidenciais de 2018. Segundo o Poder360 apurou, ele saiu do ministério por volta de 21h45, mas estava muito cansado para comparecer ao evento.

Eis a lista dos principais nomes que foram à festa:

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República; Janja da Silva, primeira-dama da República; Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais; Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial; Benedita da Silva (PT- RJ), deputada; Camilo Santana, ministro da Fazenda; Carlos Veras (PT-PE), deputado; Carlos Zarattini (PT-SP), deputado; Décio Lima, ex-deputado e presidente do Sebrae; Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT; Emídio de Souza (PT-SP), deputado estadual; Enio Verri (PT-PR), deputado; Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação; Fátima Bezerra (PT-RN), governadora do Rio Grande do Norte; Gleide Andrade, secretária de Planejamento e Finanças do PT; Gleisi Hoffmann (PT-PR), deputada e presidente do PT; Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo; Jaques Wagner, líder do Governo no Senado; Jilmar Tatto (PT-SP), deputado; Jorge Messias, ministro da AGU; Jorge Viana, ex-senador e presidente da ApexBrasil; José Dirceu, ex- ministro da Casa Civil; Leandro Grass, presidente do Iphan; Luiz Marinho, ministro do Trabalho; Lurian Lula da Silva, filha de Lula; Marcelo Freixo, presidente da Embratur; Márcio Macêdo, ministro da Secretaria Geral; Marco Aurélio de Carvalho, presidente do Prerrogativas; Marco Maia (PT-SP), ex- deputado; Margareth Menezes, ministra da Cultura; Nísia Trindade, ministra da Saúde; Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula; Paulo Pimenta, ministro da Secom; Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário; Rogério Carvalho (PT-SE), senador; Rui Costa, ministro da Casa Civil; Wadih Damous (PT-RJ), deputado. Veja fotos tiradas pelo repórter fotográfico do Poder360, Sérgio Lima:

Estande para fotos na entrada da festa de 44 anos do PT em Brasília

Imagem do presidente Lula na entrada da festa do PT

Entrada da festa do PT, realizada no CIBC, em Brasília

Líder do Governo no Senado, senador Jaques Wagner

Festa do PT em Brasília | Poder360 – 20.mar.2024

O deputado federal Zeca Dirceu e sua mãe, Clara Becker

A ministra da Saúde, Nísia Trindade

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

O ministro da Casa Civil, Rui Costa

O ministro da Educação, Camilo Santana

O deputado e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares

O ex-deputado e ex-ministro José Dirceu

Lula na festa de 44 anos do PT, realizada em Brasília

Da esq. para a dir.: Gleisi Hoffmann (presidente do PT), Janja e Lula

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (de verde), e o presidente Lula

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, discursa durante o jantar em comemoração aos 44 anos do PT

Lula apaga as velas do bolo do PT enquanto Janja canta “parabéns”

Lula durante seu discurso na festa de 44 anos do Partido dos Trabalhadores

Lula sentado entre o advogado Marco Aurélio de Carvalho e a cantora Maria Rita

Show da cantora Teresa Cristina na festa do PT CARDÁPIO PETISTA Eis o que foi servido:

entradas – empadinhas, frios, carpaccio de lagarto, antepastos e pães; jantar – salada, arroz branco, legumes gratinados, fricassê de brócolis, farfalle ao molho de funghi, lasanha de berinjela ao molho sugo, filé de frango com damasco e ricota ao molho de 3 queijos, e filé mignon ao molho de shimeji. JANJA NA ORGANIZAÇÃO A primeira-dama esteve pessoalmente envolvida na organização das atrações culturais do evento. Foi ela quem convidou a cantora de samba Teresa Cristina. As duas tomaram café da manhã no Palácio da Alvorada mais cedo na 4ª feira (20.mar).

INGRESSOS E OUTRAS FESTAS DO PT O valor do ingresso foi até 4 vezes mais caros que a festa junina do partido realizada em 2023. O “Arraiá” do PT de 2023 teve convites de até R$ 5.000. A festa foi no Minas Tênis Clube, em Brasília, e teve venda de ingressos por WhatsApp. Era possível adquirir entradas a R$ 300 ou R$ 1.000.

No ano passado, a comemoração do aniversário de 43 anos de fundação da sigla foi realizada em 10 de fevereiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Pouco depois dos atos extremistas do 8 de Janeiro, o partido reuniu milhares de militantes para a celebração.

FUNDAÇÃO Em 10 de fevereiro de 1980, uma reunião no Colégio Sion, em São Paulo, marcou a fundação do Partido dos Trabalhadores. Lula era um dos principais líderes, com figuras como Jacó Bittar e Olívio Dutra.

A legenda reuniu sindicalistas, militantes de esquerda (alguns egressos das guerrilhas contra a ditadura), intelectuais, integrantes de movimentos sociais e setores da Igreja Católica. Era o auge do movimento conhecido como Teologia da Libertação e das comunidades eclesiais de base, que juntavam ideologia de esquerda ao catolicismo.