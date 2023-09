Festa de 60 anos da Fórmula Vee tem recorde de vitórias

Piloto de Itatiba fatura as duas provas no Velocitta e iguala a marca histórica de 10 vitórias em apenas uma temporada do Campeonato Paulista

Levi Simões fez a festa nas comemorações dos 60 anos da Fórmula Vee. O piloto de Itatiba venceu as duas provas pela 7ª etapa do Campeonato Paulista, no último sábado (23/9), no Velocitta, em Mogi Guaçu. Ele chegou a 10 vitórias, igualando o recorde de triunfos em uma única temporada da competição, a caminho da conquista do título.

Esta penúltima etapa do Paulista comprovou o domínio total de Levi Simões. Ele soma agora seis vitórias consecutivas no campeonato. Ao todo, são 10 vitórias em 14 provas. Nas duas corridas do fim de semana, ele venceu de ponta a ponta, sem ser ameaçado em nenhum momento. Além disso, cravou as duas pole positions (já são nove na temporada, sete seguidas).

Na primeira prova, Levi Simões cruzou a linha de chegada com 8 segundos de vantagem sobre Lucas Veloso, o segundo colocado. Pedro Antunes foi o terceiro. Na segunda prova, a diferença foi ainda maior: 18 segundos à frente de Gabriel Marçon. Pedro Antunes repetiu a terceira colocação.

Os resultados colocam Levi Simões cada vez mais perto do título. Ele soma agora 230 pontos. Pedro Antunes é o segundo, com 191. Lucas Veloso subiu para a terceira colocação, com 174. A última etapa está marcada para 23 de dezembro, em Interlagos, com pontuação dobrada.

O desempenho nesta etapa especial, que marcou os 60 anos de criação da FVee, foi histórica para Levi Simões. Com 10 vitórias na temporada, ele igualou a marca de João Pedro Maia (2019) e Heitor Nogueira (2018). Com mais duas corridas pela frente, Simões tem, assim, a chance de bater o recorde na etapa final do campeonato.

Levi Simões ficou também com as vitórias na Máster (para pilotos acima de 40 anos) e caminha para mais um título. Ele chegou a 236 pontos. A dupla Ara Mendonça e Marcos Fortuna subiu para o segundo lugar, com 188.

Na FVee Júnior, para jovens até 21 anos, Pedro Antunes e Gabriel Marçon dividiram as vitórias no Velocitta. Os resultados deixaram Pedro Antunes mais perto do título, agora com 236 pontos. Otávio Artoni, que chegou em terceiro nas duas provas, está na vice-liderança, com 206. Marçon é o terceiro, com 112.

O garoto Pedro Antunes, do Acre, chegou a 10 vitórias na FVee Júnior nesta temporada e igualou a segunda melhor marca na história do Campeonato Paulista, ao lado de Kaue Baroudi (2021) e Wallace Martins (2020). O recorde é de João Pedro Maria, com 14 vitórias em 2019.

Oportunidade para novatos

Após esta etapa do Paulista, a Fórmula Vee passa a oferecer novamente oportunidades para iniciantes. Ainda restam vagas para o FVee Festival, dia 30 de setembro, no ECPA, em Piracicaba. Estão disponíveis drive day, treinos livres (com opção de análise de dados) e aulas de pilotagem.

Para participar, basta estar com a CNH em dia. É permitido também para menores a partir de 14 anos, com autorização dos pais ou carteira de kart. A FVee oferece todo o equipamento, como macacão e capacete. As vagas são limitadas. As inscrições estão abertas no site www.fvee.com.br

Acesse o site também para mais informações e para saber como participar das provas da Fórmula Vee no Campeonato Paulista, na Copa ECPA e na FVee Open. Siga também no Instagram, Facebook, Threads e TikTok em @formulaveebrasil, ou escreva para [email protected]

Resultado da 1ª prova pela 7ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, sábado (23/9), no Velocitta, em Mogi Guaçu:

1) Levi Simões, 27min09s793

2) Lucas Veloso, a 8s268

3) Pedro Antunes, a 14s604

4) Gabriel Marçon, a 21s568

5) Caio Castro, a 24s679

6) Matheus Coutinho, a 46s675

7) Helder Miloch, a 47s333

8) Otávio Artoni, a 53s949

9) Daniel Rienda, a 1min02s397

10) Ara Mendonça, a 1min02s843

11) Fábio David, a 1min22s788

12) Rafael Riquetto, a 1min24s475

13) Sandro Andrade, a 1min50s782

14) Bruno Priori, a 1 volta

15) Felipe Oliveira, a 3 voltas

1) Levi Simões, 27min04s239

2) Gabriel Marçon, a 18s302

3) Pedro Antunes, a 19s545

4) Felipe Oliveira, a 26s231

5) Caio Castro, a 37s485

6) Helder Miloch, 50s699

7) Matheus Coutinho, a 50s764

8) Otávio Artoni, a 53s986

9) Rafael Riquetto, a 1min11s128

10) Sandro Andrade, a 1min22s627

11) Fábio David, a 1min32s941

12) Bruno Priori, a 1min35s480

13) Lucas Veloso, a 1 volta

14) Daniel Rienda, a 2 voltas

15) Marcos Fortuna, a 14 voltas

Classificação geral do Campeonato Paulista após a 7ª de 8 etapas, com descarte dos dois piores resultados:

1) Levi Simões – 230 pontos

2) Pedro Antunes – 191

3) Lucas Veloso – 174

4) Gabriel Marçon – 166

5) Laurent Guerinaud – 157

6) Ara Mendonça/Marcos Fortuna – 115

7) Caio Castro – 112

8) Daniel Rienda – 90

9) Vinícius Brito – 76

10) Felipe Oliveira – 74

11) Helder Miloch – 73

12) Otavio Artoni – 72

13) Matheus Coutinho – 69

14) Sandro Andrade – 48

15) Vyctor Sgarbi – 47

16) Kauan Morais – 43

17) Fábio David – 34

18) Vini Francisco – 34

19) Diogo Morais – 29

20) Renan Casseta – 27

21) Rafael Riquetto – 25

22) Lucas Welfane – 24

23) Jackson Brito – 18

24) Guilherme Ribeiro – 17

25) Vinas de Andrade – 16

26) Bruno Caravaggi – 15

27) Bruno Priori – 6

Classificação do Paulista Máster (acima de 40 anos):

1) Levi Simões – 236

2) Ara Mendonça/Marcos Fortuna – 188 pontos

3) Laurent Guerinaud – 180

4) Daniel Rienda – 158

5) Helder Miloch – 134

6) Sandro Andrade – 106

7) Vinicius Francisco – 85

8) Fabio David – 78

9) Diogo Morais – 63

10) Vinas de Andrade – 34

11) Bruno Priori – 21

Classificação da FVee Júnior (14 a 21 anos):

1) Pedro Antunes – 236 pontos

2) Otavio Artoni – 206

3) Gabriel Marçon – 112

4) Kauan Morais – 38