Festa do Rosários dos Pretos é oficializada como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia

Através da Secretaria de Cultura (Secult-Ba), o Governo do Estado oficializou a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia. O decreto foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicado no diário oficial do último sábado (19).

O título foi entregue durante uma missa festiva, na Igreja do Rosário dos Pretos, localizada no Pelourinho. O secretário de cultura, Bruno Monteiro, esteve presente no evento.

“Quando o Estado promove um reconhecimento como este, nós estamos assumindo um compromisso com a preservação dessa história. Este trabalho começa agora, reconhecendo a patrimonialização dessa festa, para termos a certeza que essa tradição siga por mais 300 anos, porque todas as gerações precisam ter contato com essa história e saber que estão diante de um espaço de fé e de resistência”, destacou Bruno.