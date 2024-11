Festa literária em Uauá movimenta região em feira que faz homenagem a Ariano Suassuna

Começa nesta quinta-feira (14) e vai até o próximo sábado (16) a 5ª Festa Literária de Uauá (Fliu), no Norte baiano. Neste ano, o encontro homenageia o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna [1927–2014].

Na programação, são aguardados diversos nomes de destaque nacional e internacional, a exemplo do escritor angolano José Eduardo Agualusa. O evento também contará com oficinas e atividades em escolas locais, como forma de incentivar o gosto pela leitura e pela escrita, com destaque para o lançamento de um livro de Cordel e Poesia, produzido por alunos do projeto Edu Cordel.

Outro ponto alto será o lançamento de um livro escrito e ilustrado por um aluno autista. Além das mesas literárias, o festival também contará com shows e a Fliuzinha, voltada para o público infantil, com contação de histórias, teatro e atividades lúdicas, contando com nomes como Ricardo Ishmael, Sálua Chequer, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

14 de novembro (quinta-feira)

Local: Palco Seu Ademar – Taperóa19h30 –

Mesa de Abertura da FLIU

20h – Apresentação do projeto Usina de Vagalumes – Clube de Mães

20h30 – Mesa 1 – O Poeta Cantador e o Sertão Armorial com Flávio Leandro

21h30 – Acordes de Seu Ademar

22h10 – Maciel Melo

23h – Claudio Barris

15 de novembro (sexta-feira)

Local: Cetep

10h – Abertura da Exposição de J. Borges

Local: CETEP – Espaço das Letras – A Pedra do Reino

Manhã

Abertura Cultural: Cetep

9h – Mesa 2 – Edu Cordel – Encontro das Artes – Kleber Rodrigues e Mariane dos Santos Estudantes do Cetep com Maviael Melo e Flávio Leandro.

Abertura Cultural – Seduc

10h30 – Mesa 3 – 10 anos sem o escritor que fez da cultura popular arte e luta com Siba e Antônio Marinho

Tarde

Abertura Cultural: CENSA

14h30 – Mesa 4 – Salve a compositora popular com Jéssica Caitano e Flaira Ferro. (Mediação: Claudia Costa)