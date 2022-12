Festejos a Bom Jesus dos Navegantes e a Nossa Senhora da Boa Viagem são abertos nesta terça (27)

Com o tema ‘Unidos e guiados pelo Bom Jesus dos Navegantes, estaremos vivenciando uma Igreja sinodal’, as homenagens ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e a Nossa Senhora da Boa Viagem foram abertas nesta terça-feira (27), na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Salvador.

Às 6h, houve a alvorada e, por volta das 8h, o hasteamento da bandeira da Devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Logo em seguida, os devotos presentes se dirigiram à igreja, para participar de uma oração e realizar a lavagem do templo.

A festa, que tem seu ápice entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, é uma tradição de mais de 200 anos e volta a acontecer sem as restrições impostas pela pandemia. Segundo o pároco da Boa Viagem, o padre Lucas Pirôpo, os fiéis devem aproveitar a ocasião para pedir bênçãos no ano entrante.

“Esse é o momento que nós devemos deixar morrer, com Cristo, na cruz, tudo aquilo que não foi bom durante o ano e deixar ressurgir, com o Cristo ressuscitado, todas as coisas boas que nós esperamos para 2023”, disse o padre.

Ainda nesta terça, às 19h, haverá a Santa Missa, dedicada especialmente às famílias que moram no bairro onde está localizada a paróquia. Desta quarta (28) até a sexta (30), no mesmo horário, acontece o tríduo preparatório, em que os fiéis vão refletir sobre subtemas.

Em preparação para a festa, fiéis se reuniram para realizar a lavagem do templo (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Programação

No sábado (31), a galeota com a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes vai ao mar às 9h. Às 15h, o Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, o cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Santa Missa de embarque, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

A previsão é que, às 16h30, tenha início o translado da imagem, que, após ser colocada na galeota, será conduzida, em procissão marítima, até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio.

No domingo (1º), às 8h, Dom Sergio da Rocha presidirá a Santa Missa, no templo. Por volta das 10h, terá início a procissão terrestre, saindo da Conceição da Praia e seguindo até o píer da Capitania dos Portos, local onde se dará o novo embarque da imagem do Senhor Bom Jesus na galeota.

No entanto, diferentemente dos anos anteriores, ela desembarcará na Ponta de Humaitá e, enfim, na Boa Viagem, se encontrará com a imagem da Virgem Maria.

No mesmo horário do embarque da imagem, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, será celebrada mais uma Santa Missa, em agradecimento pelo êxito da festa e em súplica pelo fim da pandemia, pela saúde de todos os devotos e benfeitores do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Os festejos serão encerrados no dia 8 de janeiro, quando os devotos se encontrarão na Boa Viagem, às 15h30, para a recitação do Terço, que será seguida de Santa Missa.