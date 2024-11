Festival BATEKOO, criado na Bahia, anuncia adiamento de grande edição em São Paulo por falta de investimento

De acordo com a produção, o Brasil vive uma crise no setor cultural e a dificuldade para eventos voltados para a comunidade preta e feito por negros encontra ainda mais empecilhos para conseguir sobreviver.

“Após termos feito tudo o que estava ao nosso alcance, desde o diálogo com mais de 100 marcas e plataformas de nível nacional, e mesmo contato com os parceiros anuais que estão com a BATEKOO (NIVEA, adidas, Shotgun, MAP Brasil, MAP Music e Amanda Gominho), não será possível realizar o festival por falta de investimento.”

Por meio de um texto publicado nas redes sociais, a equipe que promove o evento em todo Brasil, informou que mesmo com parceiros anuais, se tornou inviável a realização da festa. O Festival seria realizado no dia 23 de novembro em São Paulo e a promessa era de 12 horas de evento, 3 palcos e mais de vinte atrações.

A agenda de eventos em novembro terá uma baixa com o adiamento do BATEKOO Festival 2024. A produção da festa, que nasceu na Bahia através de Maurício Sacramento e Wesley Miranda, anunciou a mudança para 2025 devido a falta de investimento.

“É importante salientar que a realização de um festival hoje no Brasil só é viável a partir de incentivos de empresas privadas e/ou incentivo público. O Brasil está vivendo uma crise silenciosa no setor cultural, e quando falamos de um projeto pensado por e para pessoas negras, esses impactos se tornam sempre mais danosos. “A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.”

Foto: Instagram

O reembolso dos ingressos adquiridos para a edição de 2024 serão reembolsados gradualmente até o dia 15 de dezembro. Quem optar por não solicitar reembolso receberá um voucher no valor do ingresso adquirido para o BATEKOO FESTIVAL 2024 para gastar na plataforma.

“Apesar do cenário, entendemos que a BATEKOO é um projeto revolucionário que transformou e segue transformando a comunidade preta através da cultura, e continuaremos firmes e organizados para entregarmos o nosso melhor no BATEKOO Festival 2025 e para os projetos paralelos que realizaremos em todo o Brasil ao decorrer do ano.”