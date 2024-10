Festival CINE TERREIRO abre inscrições até 27 de outubro

O Projeto CINE TERREIRO retoma suas atividades, em sua quarta edição, através do Festival Cine Terreiro 2024 – Edição Salvador/BA. As inscrições para o festival estão abertas para novos filmes até 27 de outubro, interessados devem realizar a inscrição através do site. O evento será realizado no Espaço Cultural da Barroquinha e no Subúrbio 360, de 27 a 29 de novembro de 2024, na modalidade híbrida.

A iniciativa, originária do estado do Rio Grande do Norte, vai voltar a adquirir formato itinerante, iniciando suas ações em outubro com Mostras e Oficinas em três Territórios Sagrados: Ilê Áse Torrun Gunan, Ilé Àse Kòso Àrà Tó Iná e Ilê Axé Omin Ifan Quilombo Alto do Tororó. Ainda haverá exibições e rodas de conversa na Escola Comunitária Luiza Mahin e exibição no Parque Pedra de Xangô.

A abertura oficial do Cine Terreiro, no Espaço Cultural da Barroquinha, ocorre no dia 27 de novembro, com a apresentação musical do Coral Ecumênico da Bahia e a exibição de um filme convidado, chamado Vozes Da Fé, que também foi contemplado no edital Salcine.

Nos dias 28 e 29, o Subúrbio 360 terá a exibição das três mostras competitivas do festival, chamadas Grão, Mar e Sal. Para os vencedores dessas mostras haverá uma bonificação no valor de R$ 1000,00, além de premiação em serviços prestados e aluguel de equipamentos, cedidos em parceria pela empresa IgluLoc. Em seguida, após o Festival Presencial, o público terá a oportunidade de assistir os filmes selecionados na Mostra Online de 30 de novembro a 12 de dezembro.



O diretor artístico do festival, Rodrigo Sena, conta que se sente muito satisfeito em dar prosseguimento a este festival, pois a exibição desses filmes “é um trabalho de resistência, que se relaciona não só com as temáticas de terreiro presentes nos filmes, mas também com o próprio fazer do festival, que vem se mantendo em seu quarto ano consecutivo, superando adversidade e chegando através dos esforços de seus colaboradores a diferentes territórios”.