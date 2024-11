Festival de Cinema Baiano divulga filmes selecionados para Mostra Competitiva de Curtas

A Mostra Competitiva de Curtas do Festival de Cinema Baiano (FECIBA) divulgou a lista dos curtas-metragens selecionados para sua 8a edição. Foram 194 filmes inscritos na chamada que teve como pré-requisito produções filmadas entre 2020 a 2024 e acontecerá nos dias 14 a 20 de novembro em formato híbrido, no Teatro Municipal de Ilhéus, no sul da Bahia.

A curadoria de longas, que será divulgada em breve, foi composta por José Araripe Jr., Izabel Melo e Marialva Monteiro, e buscou selecionar produções recentes da cinematografia baiana que estão circulando por salas de cinema do Brasil e que ainda não foram exibidas em Ilhéus.

Já os curtas-metragens foram selecionados por uma curadoria composta por Alex França, Cláudio Lyrio e Naira Évine. Esta edição exibirá mais de 50 filmes que serão divulgados nos próximos dias. Além das Mostras Paralelas, 14 filmes irão concorrer à Mostra Competitiva de Curtas que terá juris técnicos e populares e premiará as categorias: Melhor Filme Pelo Júri Técnico, Melhor Filme Pelo Júri Popular, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Montagem.

Confira a lista dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Curtas:

? Caluim, de Marcos Alexandre (Salvador)

? Contragolpe, de Victor Uchôa (Salvador)

? Curacanga, de Mateus Di Mambro (Salvador)

? Estamos sozinhos, de Igor Correia (Salvador)

? Garotos Ingleses, de Marcus Curvelo (Salvador)

? Guerreira de Fé, Jayne Oliveira e Marvin Pereira (Cachoeira)

? Memórias, de Gabriel Novais (Cafarnaum)

? Movimentos Migratórios, de Rogério Cathalá (Salvador)

? O Tempo das Coisas, de Lara Beck (Teolândia)

? Ode, de Diego Lisboa (Salvador)

? Por Que Não Ensinaram Bixas Pretas A Amar?, de Juan Rodrigues

(Cachoeira, Salvador, Aracaju, Itaparica)

? Solange Não Veio Hoje, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter

(Salvador)

? Sucata Esperança, de Rogério Luiz Oliveira e Filipe Gama (Vitória da

Conquista)

? Yaya Zuma, de Maria Carolina e Igor Souza (Lauro de Freitas)