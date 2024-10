Festival de monólogos do Sesi tem Rodrigo Sant’anna e Adriana Birolli

O Festival Sesi de Teatro Brasileiro – Cenas Monólogos começa neste domingo (27/10) e vai até 31 de outubro com apresentações de oito monólogos. As atrações ocupam o Sesi Central Park, na Asa Norte, e o Centro Cultural Sesi, em Taguatinga, e têm entrada gratuita, mediante retirada de ingresso nas centrais de atendimento do Sesi ou on-line.

“O teatro brasileiro é muito rico e movimenta uma cadeia produtiva muito grande, mas boa parte da produção cultural não chega à comunidade. Por meio do festival, o Sesi-DF busca proporcionar essa vivência cênica com produções de alcance nacional e com a cena cultural local”, afirma o gerente de Cultura do Sesi-DF, Felipe Moura.

Confira a programação completa com as sinopses das peças abaixo:

Domingo (27/10)

Animo Festas (16 anos)

Às 17 horas, no Sesi Central Park

O show do palhaço Klaus narra o submundo decadente de um animador de festas infantis. Ao som de rock, música francesa e canções infantis dos anos 1980, a apresentação desnuda o palhaço da máscara com humor ácido e sarcasmo, colocando no centro do picadeiro o seu embate pessoal entre a fidelidade à arte a que se propõe e a necessidade financeira de se ajustar ao mercado.

Segunda (28/10)

Não! Uma comédia sobre a dificuldade de dizer “não” (Livre)

Às 20 horas, no Centro Cultural Sesi

A atriz Adriana Birolli apresenta o monólogo em que dá voz a uma mulher prestes a completar 36 anos que não quer ir à comemoração do seu aniversário, mesmo quase pronta para sair, e passa a refletir sobre a possibilidade de não comparecer. O celular não para de receber mensagens e a pressão aumenta enquanto a plateia é convidada a entrar na intimidade da personagem e sua comédia privada. Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama reflete com humor sobre a jornada de uma mulher em uma busca da liberdade de dizer não.

Terça (29/10)

Entrevista de Emprego (10 anos)

Às 19 horas, no Centro Cultural Sesi

A atriz Ana Vaz encena o espetáculo. Concebida por ela e por Denis Camargo, a comédia expõe a luta de uma mulher para conseguir o tão sonhado emprego de carteira assinada. Diante da concorrência e de sucessivos fracassos, a personagem faz tudo o que pode para ter a chance de ser entrevistada e, quem sabe, ser contratada e conseguir pagar os boletos atrasados. A peça se passa na sala de espera de uma empresa fictícia onde a personagem vivencia angustiada o momento de ser chamada para a entrevista, tentando manter o controle emocional em meio a situações adversas que conduzem o fio da narrativa.

Topa uma Segunda? (16 anos)

Às 20h30, no Centro Cultural Sesi

O humorista Rodrigo Sant’Anna, conhecido por personagens na TV aberta como Valéria Vasques (Zorra Total) e dona Graça (Tô de Graça), fala sobre sexo de maneira irreverente e divertida no monólogo. Na montagem, Sant’Anna aborda como o sexo livre vem ganhando protagonismo nas relações afetivas devido aos aplicativos de relacionamento, que permitem transar antes de pensar em casar.

Quarta (30/10)

Ovelha Dolly (16 anos)

Às 19 horas, no Centro Cultural Sesi

A atriz Micheli Santini dá vida a uma história inspirada no primeiro mamífero clonado. A comédia narra suas vivências e reflexões sobre ser diferente em um mundo onde a conformidade é a norma. Ela, indomesticável, desafia seu destino como animal de sacrifício e questiona seu lugar nos rebanhos. À beira do abate, no paredão de fuzilamento, enfrenta as estruturas opressoras que a cercam se rebelando, bufando, refletindo e gritando insultos, exigindo o posicionamento dos presentes e convocando a desobediência.

Não Conta para Ninguém (14 anos)

Às 20h30, no Centro Cultural Sesi

O monólogo é idealizado e protagonizado pela atriz e cantora Helga Nemetik, com dramaturgia de Juliana Rosenthal e direção de Michelle Ferreira. Retrata um drama pessoal vivido pela atriz e como ela superou as dificuldades. No espetáculo, que valoriza a nova dramaturgia brasileira, uma atriz de musicais está prestes a fazer uma audição para o papel de sua vida. Porém, nesse momento, descobre que não consegue mais cantar. Depois de muita investigação, constata que a causa de seu problema vocal pode não ser física. Determinada a recuperar sua voz, precisa encarar os segredos de seu passado.

Quinta (31/10)

Senhora P (16 anos)

Às 19 horas, no Centro Cultural Sesi

Em cena, Adriana Lodi dialoga sobre violências contra mulheres e discute as multiplicidades de abusos cometidos em territórios públicos e privados. A obra usufrui de uma estrutura composta por aulas, depoimentos e um interminável interrogatório que lançam a personagem numa busca por encontrar formas de agir contra os processos de subordinação, adestramento e opressão impostos pelo patriarcado capitalista colonial. A obra é parte do doutorado de Adriana Lodi, que trata de práticas pedagógicas performativas críticas feministas como caminho para o restabelecimento de uma educação do cuidado. A criação do espetáculo é assinada pelo Coletivo Coquetel Molotov.

Clarice Lispector & Eu – O Mundo Não É Chato (12 anos)

Às 20h30, no Centro Cultural Sesi

Rita Elmôr faz uma homenagem ao centenário de Clarice Lispector na peça. Os textos da homenageada e as histórias pessoais da atriz se unem e, por vezes, a história de uma serve à da outra, fazendo com que o espectador nem sempre saiba quem está falando. A peça, como numa conversa entre amigos, convida o público a refletir sobre diversas situações cotidianas com um olhar inteligente e bem-humorado.