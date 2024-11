Festival de Verão anuncia primeiras atrações com encontro de samba, Ivete Sangalo e Ludmilla

A 26° edição do Festival de Verão Salvador já ganhou data e as primeiras atrações. Marcado para o dia 26 e 27 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador, o FV25 anunciou as três atrações de cada line-up nesta terça-feira (5).

Mantendo a nova tradição de shows com convidados, a sertaneja Ana Castela chega ao palco no primeiro dia, 26 de janeiro (sábado), ao lado do rapper Xamã. Prezando pela mistura de ritmos, a banda de samba Só Pra Contrariar, convida a matriarca do gênero, Alcione; o DJ Alok também comandará a festa no sábado.