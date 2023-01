Festival de Verão reúne estrelas baianas de diferentes gerações e ritmos

O primeiro dia do Festival de Verão, sábado (28), vai ter a marca do encontro entre cantoras baianas de diferentes gerações. Em um dos shows, Ivete Sangalo, nome de maior destaque da axé, vai receber Luedji Luna no palco Cais. Margareth Menezes, ícone do afropop, convida Majur e Larissa Luz para show no palco Ponte.

Luedji, embora afirme não ter sido influenciada pelo axé e faça um som bem diferente daquele popularizado por sua anfitriã deste sábado, acha que a reunião com Ivete vai ser positiva: “O axé pouco se conecta com meu trabalho. Mas o Festival de Verão deste ano nasce com a proposta de unir diferenças”.

Ivete, que pela primeira vez vai cantar com Luedji, diz que tem uma expectativa “muito grande” para o encontro. “Acho ela uma mulher exuberante demais. Luedji tem uma elegância, uma maneira de cantar muito própria. Acho ela muito sexy. O canto dela tem história, muita força, e ela faz isso de uma forma muito sutil. Ouço muito Luedji!”.

E, embora já esteja nos palcos há muito mais tempo que sua convidada de sábado, Ivete diz que é, sim, influenciada por ela: “Me influencia a ponto de eu ter um pouco dela no meu trabalho”. “Usamos elementos muito parecidos, porque são elementos culturalmente muito fortes. Bebemos daquele manancial maravilhoso que é a música da Bahia”, acrescenta Ivete.

Presença antiga no FV, a Rainha do Axé foi protagonista de um dos momentos mais marcantes do festival, em 2013, quando para celebrar os 15 anos do evento, realizou um “baile de debutante”, o que foi uma ideia da própria cantora.

“Chamei 15 colegas, 15 príncipes, colegas que fazem parte da música da Bahia e Gilberto Gil para fazer a valsa do pai com a filha. Foi muito lindo, a gente cantou uma versão orquestrada de ‘We are Carnaval’. Foi muito especial, um show memorável”, lembra-se. Além do tropicalista, dançaram a valsa dos 15 anos artistas de destaque do axé, entre eles, Carlinhos Brown, Durval Lelys, Xanddy, Tatau, e Ricardo Chaves.

Afropop

Ao contrário de Luedji e Ivete – que nunca cantaram juntas -, Margareth, Larissa e Majur já tiveram uma experiência recente, numa gravação para o programa Canto ao Tempo, do Multishow e do Canal Bis, que será exibido em fevereiro. “A gente falou sobre música baiana, sobre o axé music, sobre a ideia desses corpos que atravessam o tempo e não perdem a essência da musicalidade baiana e da cultura baiana”, diz Majur.

Margareth diz que suas companheiras de palco são artistas “incríveis” e que representam bem a música afropop, da qual ela própria foi uma das precursoras. Margareth lembra-se que cantou com Larissa no Trio Afropop. De Majur, Margareth destaca a voz “única”: “Tem uma performance linda e uma musicalidade ímpar. Ela traz presença e personalidade à nossa música”.

Majur reconhece que a geração de Margareth e Ivete deixou um legado importante para a música baiana. Quando criança, escutava muito as canções das duas, além de Daniela e Carlinhos Brown. “Hoje, eu faço afropop porque as minhas maiores referências vêm de Salvador, da nossa cultura, desse legado que vem há tanto tempo enriquecendo a cultura baiana”.

Margareth também destaca o que o axé deixou para a nova geração de cantoras baianas: “Continuam cantando aquelas músicas e fazendo outras dentro do mesmo estilo. O axé é um grande movimento que veio para ficar, e marca a sua presença dentro da música popular brasileira, trazendo muitas influências, revelando, até hoje, muitos profissionais bacanas, artistas, compositores e produtores. E isso tudo ainda é muito vivo, muito latente”.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: sábado (28) e domingo (29)

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Ingressos (quinto lote): Pista: R$ 196 | R$ 98 (Clube CORREIO: R$ 72, com 55% de desconto). Camarote: R$ 380 (Clube CORREIO: R$ 323, com 15% de desconto)