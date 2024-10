Festival do Rio: confira a lista de vencedores de 2024

A 26ª edição do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro durou 10 dias e chegou ao fim neste domingo (13/10). A noite foi marcada pelos resultados da Première Brasil, Competição Novos Rumos e Prêmio Felix, que elencaram os principais destaques do evento.

Entre os filmes mais aclamados, três chamaram maior atenção dos jurados. Baby, Kasa Branca e Malu conquistaram quatro prêmios cada.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Malu Foto: Reprodução/Festival do Rio 2 de 4 3 Obás de Xangô Foto: Reprodução/Festival do Rio 3 de 4 Baby Foto: Reprodução/Festival do Rio 4 de 4 A Menina e o Pote Foto: Reprodução/Festival do Rio

Com direção de Marcelo Caetano, Baby levou para casa as estatuetas de melhores Ator, Direção de Arte, Longa-Metragem de Ficção e Prêmio Especial do Júri. Kasa Branca, de Luciano Vidigal, ganhou como melhores Ator Coadjuvante, Direção de Ficção, Fotografia e Trilha Sonora Original.

E quem ficou com os prêmios de melhores Atriz, Atriz Coadjuvante (prêmio duplo), Longa-Metragem de Ficção (junto com Baby) e Roteiro foi Malu, dirigido por Pedro Freire. O evento ainda premiou A Menina e o Pote, de Valentina Homem, como Melhor Curta-Metragem e 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, como Melhor Longa-Metragem Documentário.

Confira o resultado completo do Festival do Rio por premiação:

Première Brasil

Melhor Curta-Metragem: A Menina e o Pote, de Valentina Homem

Melhor Longa-Metragem Documentário: 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado

Melhor Longa-Metragem de Ficção (prêmio duplo): Baby, de Marcelo Caetano, e Malu, de Pedro Freire

Melhor Direção de Documentário: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, por A Queda do Céu

Melhor Direção de Ficção: Luciano Vidigal, por Kasa Branca

Melhor Ator: João Pedro Mariano, por Baby

Melhor Atriz: Yara de Novaes, por Malu

Menção Honrosa para Diana Mattos, por Betânia

Melhor Ator Coadjuvante: Diego Francisco, por Kasa Branca

Melhor Atriz Coadjuvante (prêmio duplo): Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, por Malu

Melhor Direção de Arte: Thales Junqueira, por Baby

Melhor Fotografia: Arthur Sherman, por Kasa Branca

Melhor Montagem: Peterkino, por Salão de Baile

Melhor Roteiro: Pedro Freire, por Malu

Melhor Som: Marcos Lopes, Guile Martins e Toco Cerqueira por A Queda do Céu

Melhor Trilha Sonora Original: Fernando Aranha e Guga Bruno, por Kasa Branca e Quando Vira a Esquina

Prêmio Especial do Júri: Jamilli Correa, por Manas

Competição Novos Rumos

Melhor Curta-Metragem: Carne Fresca, de Giovani Barros

Menções Honrosas para os Curta-Metragens: O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol AÓ, e E Seu Corpo é Belo, de Yuri Costa

Melhor Longa-Metragem: Centro Ilusão, de Pedro Diogenes

Melhor Direção: Davi Pretto, por Continente

Melhor Ator: Reynier Morales, por O Deserto de Akin

Melhor Atriz: Mayara Santos, por Ainda Não É Amanhã

Prêmio Especial do Júri: Paradeiros, de Rita Piffer

Prêmio Felix

Melhor Documentário: A Bela de Gaza (La Belle de Gaza), de Yolande Zauberman

Melhor Filme Brasileiro: Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Florim

Melhor Filme Internacional: Tudo Vai Ficar Bem (All Shall Be Well), de Ray Yeung

Menção Honrosa para os Documentários: Vollúpya, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr., e Salão De Baile, de Juru e Vitã

Prêmio Especial do Júri: Baby, de Marcelo Caetano