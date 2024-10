Festival Estilo Brasil: aberta as vendas para o público geral

“Quando o Estilo Brasil chama, ela vem”, a partir deste sábado (12/10) começam as vendas de ingressos para o público geral do Festival Estilo Brasil. Os tickets já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil será promovido em Brasília (DF), entre os dias 14 de novembro e 14 de dezembro. Reunindo um time de estrelas da música brasileira como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Chico César, Geraldo Azevedo, Xamã, Stacey Kent, Poesia Acústica, Silva e muito mais.

A diversidade musical é a marca do festival, no total serão sete shows com 16 atrações, que destacam a importância da herança cultural brasileira, proporcionando uma experiência única aos fãs da música.

Os clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa tiveram a oportunidade de garantir antecipadamente os ingressos para o festival de forma exclusiva. Após a pré-venda, contudo, os clientes ainda têm direito a desconto de 60% sobre o valor do ingresso inteiro durante todo o período de comercialização das entradas.

Garanta seu ingresso!

Não perca a oportunidade de curtir esse evento, que conta com o patrocínio de Ourocard Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. Com a realização do Metrópoles e produção da Oh! Artes.

Programação

Chico César & Geraldo Azevedo (abertura de Antônio Carlos e Jocafi)

Turnê: Violivoz

14 de novembro

Ana Carolina

Turnê: Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você

16 de novembro

Paulinho da Viola – 80 anos

Turnê: Quando o samba chama

23 de novembro

Stacey Kent & Danilo Caymmi cantam Tom Jobim (participação Roberto Menescal)

Turnê: Um Tom sobre Jobim

29 de novembro

Poesia Acústica & Xamã (abertura de Lourena)

30 de novembro

Silva (abertura com Anelis Assumpção)

Turnê: Encantado

7 de dezembro

Ivan Lins (abertura Joyce Moreno)

14 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: de 14 de novembro a 14 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital

Clientes têm direito a adquirir até quatro (4) entradas por CPF (em qualquer categoria).