Festival Gastronômico e Cultural de Prado fatura R$ 2 milhões na 18ª edição

Novos postos de trabalho foram criados e empresários relatam impactos impressionantes nas vendas.

Realizado entre os dias 10 e 20 de outubro, a 18ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Prado movimentou R$ 2 milhões no segmento de Alimentação Fora do Lar (AFL), no município de Prado, além dos distritos Guaratiba e Cumuruxatiba. O acumulado de 10 dias de festival foi registrado pelos organizadores do evento e teve sua divulgação na noite desta terça-feira (30), durante cerimônia de encerramento na Praça Matriz, com atrações musicais, culturais, Cozinha Show e a premiação dos vencedores de cada categoria.

Juntas, as 56 empresas participantes conseguiram vender mais de 37.750 pratos ao longo do festival. As iguarias inscritas no festival correspondem a mais de 8.650 do total vendido, com a geração de quase R$ 400 mil para os estabelecimentos, representando um incremento de 15% nas vendas. Nas redes sociais, o evento conseguiu um alcance de mais de 967 mil perfis no Instagram e 1.616.109 impressões.