Festival na Praça em Cumuruxatiba (BA) traz cultura, sabores e sustentabilidade

Nos dias 26 e 27 de outubro, Cumuruxatiba, distrito de Prado (BA), se tornará palco de uma celebração vibrante com o Festival na Praça. O evento promete transformar a praça da represa em uma verdadeira vila cultural e gastronômica, oferecendo aos visitantes uma experiência única que combina sabores, música e tradições. Parte integrante do Festival Gastronômico e Cultural de Prado, que neste ano adota o tema “Sabores do Sertão ao Mar”, o festival tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do turismo e da gastronomia local.

A programação contará com apresentações musicais que vão animar o público, além da presença de artesãos locais, que exibirão suas criações em uma feira repleta de arte e cultura. As apresentações culturais destacarão a riqueza das tradições regionais, com a participação especial de representantes dos povos originários, que trarão à tona saberes ancestrais e manifestações artísticas autênticas.

O evento também se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade, incentivando práticas ecoeficientes e o uso de produtos biodegradáveis, em alinhamento com o propósito de promover um turismo consciente e responsável. Essa ação busca não apenas entreter, mas também conscientizar os participantes sobre a importância da preservação ambiental e do uso responsável dos recursos naturais.

O Festival na Praça em Cumuruxatiba convida a todos para uma imersão nos sabores, sons e culturas que fazem da Bahia um lugar tão especial.

A secretária Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Iracema Ribeiro, destaca que o “Festival na Praça é uma oportunidade única para valorizarmos a cultura e a gastronomia local, promovendo não apenas o turismo, mas também a sustentabilidade e o desenvolvimento social. “Cumuruxatiba é um lugar especial, com uma rica tradição que vai do sertão ao mar, e queremos que os visitantes vivenciem essa diversidade de sabores e saberes, em harmonia com práticas sustentáveis”, completa.

