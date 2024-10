“Festival W.Music é golpe” alerta youtuber cristão

O influenciador Paulo de Sousa, criador do canal “No Entanto,” publicou um vídeo em que denuncia a gravadora gospel W. Music e seu fundador, Wellington Correa, acusando-os de fraudar artistas com promessas enganosas. Sousa afirma que o festival organizado pela gravadora é um esquema para lucrar com o “sonho dos sonhadores,” oferecendo uma falsa chance de visibilidade e sucesso no mercado gospel.

No vídeo, Sousa destaca que a W. Music realiza um festival de música gospel onde os participantes devem vender ingressos para custear sua inscrição, alegando que o evento serve apenas para financiar o estúdio da gravadora. Segundo ele, Wellington Correa afirma ter “descoberto talentos” conhecidos no meio gospel, como Cassiane e Fernanda Brum, mas que nenhum desses artistas teria sido realmente lançado por Correa.

Sousa ainda exibe queixas de ex-participantes do festival publicadas no Reclame Aqui, que mencionam insatisfação com o tratamento recebido. Uma das denúncias cita uma candidata que, ao chegar ao evento presencial, percebeu que o áudio enviado para todos os inscritos era o mesmo, simulando uma avaliação individual.

Além disso, o youtuber revela que a cantora Regiane registrou um boletim de ocorrência contra Correa, acusando-o de estelionato após contratar a gravadora para produzir um single e videoclipe, o que, segundo ela, resultou em atrasos e entregas de baixa qualidade.

Paulo de Sousa termina o vídeo como um alerta para aqueles que buscam uma carreira musical no meio gospel: “A W. Music não está interessada em descobrir talentos, mas sim em explorar o sonho dos jovens que desejam viver da música gospel.”

Assista o vídeo:

