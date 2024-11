Na manhã deste sábado (9), foi encontrado um feto de cerca de 6 meses dentro de um conteiner de lixo no bairro de Águas Claras, em Salvador.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a remoção do bebê em formação que estava enrolado em uma toalha no lixo, na Rua Filadélfio Carneiro, segundo informações do Site Alô Juca.