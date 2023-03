FGM apresenta Curto Circuito das Artes com espetáculos gratuitos pela cidade

Em março, mês de aniversário de Salvador e do teatro, a Fundação Gregório de Mattos (FGM), apresenta o Curto Circuito das Artes, um festival gratuito de espetáculos solo que começa hoje e segue até 16 de abril, todas as sextas e sábados, ocupando o Teatro Gregório de Mattos e os Espaços Boca de Brasa (Subúrbio 360, Cajazeiras, CEU de Valéria e no Centro Cultural Sesi Casa Branca – Itapagipe), sempre às 19h.

Hoje, no Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360 (Coutos), Maria Menezes retorna aos palcos com o espetáculo Maria Ao Vivo!, que volta nos dias 25, no Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe, e 31, no Teatro Gregório de Mattos. Hoje ainda, no Teatro Gregório de Mattos, Zeca Abreu encena A Filha da Monga, apresentando também em 1º/4, no Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria, e 15/4, no Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe.

Hoje também, no Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360, o espetáculo Das ‘Coisa’ Dessa Cida …, com Ricardo Fagundes, que volta em 14/4, no Teatro Gregório de Mattos e 15/4, no Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria. Nesta sexta, no Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360, Rita Assemany traz o solo Chiquita Com Dendê. As próximas apresentações acontecem nos dias 1º/4 , no Teatro Gregório de Mattos, e 2/4, no Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras.

No sábado, às 19h, o Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe recebe Godó, o Mensageiro do Vale, com Caco Monteiro. As próximas apresentações serão nos dias 25, no Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria, e 1º/4, no Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras. No sábado, no Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras, Márcia Limma encena o premiado Medeia Negra, que volta nos dias 14/4, no Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360, e encerra o Curto Circuito das Artes no dia 16/4, no Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe. Neste dia, no Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria, Leno Sacramento apresenta En(cruz)ilhada, que volta em 1º/4, no Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe, e 15/4, no Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras.

Ainda dentro da programação do Curto Circuito das Artes, se desenvolve o Projeto Clube da Cena, com oficinas gratuitas de Interpretação Teatral para Solos conduzida por Harildo Deda, Marcelo Flores e Cia de Teatro Os Argonautas. A aula inaugural acontece no dia 27, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos. Para participar, basta realizar inscrições no Espaço Boca de Brasa – Centro, de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 13h às 17h ou pelo perfil do instagram @bocadebrasa.fgm, de 27 a 31