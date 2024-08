FGTS: confira como consultar o saldo de 2023 liberado pelo Conselho Curador

O Conselho Curador do FGTS anunciou a aprovação da distribuição de R$ 15,196 bilhões do lucro obtido em 2023 entre os trabalhadores, nesta quinta-feira (8). Os créditos serão realizados nas contas vinculadas. Com essa repartição e a correção prevista em lei, os trabalhadores poderão contar com um rendimento total de 7,78%, que supera a inflação de 4,62% registrada no ano passado. Ao todo, 130,8 milhões de pessoas vão receber. Para saber o valor, o trabalhador precisa multiplicar o saldo existente em 31 de dezembro de 2023 por 0,02693258, índice estabelecido pelo conselho. Aqueles que desejam consultar o saldo de suas contas do FGTS podem utilizar o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Dinheiro pode ser movimentado por trabalhadores em casos específicos estabelecidos por lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria e doença grave do trabalhador ou de seu dependente. Veja como fazer:

Baixe o aplicativo FGTS, para IOS ou Android; Selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso; Preencha com o CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail; Cadastre uma senha de acesso, que deve conter apenas números; Para finalizar, clique no botão “não sou um robô”; Em seguida, você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro; Após finalizar o cadastro, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada; Com isso, aparecerão algumas perguntas adicionais. Basta responder; Por fim, leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar; Em seguida, basta acessar o saldo; Para saber o valor do seu saldo em 31 de dezembro de 2023, data de referência para o repasse do lucro que será feito este mês, clique em “confira suas contas” e em seguida “ver extrato” para checar a quantia.

Pelo internet banking da Caixa:

Acesse a conta pelo site www.caixa.gov.br; Clique em "Benefícios e Programas"; Clique em "FGTS"; Clique em "Extrato do FGTS"; Digite os números do PIS e do CPF; Insira sua senha; No menu, selecione "FGTS" e, em seguida, "Extrato Completo".

