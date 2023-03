FGTS quem tem direito? Saiba a resposta neste texto!

FGTS quem tem direito? Essa é uma pergunta frequente entre os trabalhadores brasileiros que buscam entender os seus direitos trabalhistas.

Para início de conversa, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício que visa garantir uma segurança financeira para os trabalhadores em momentos de necessidade, mas nem todos têm direito a esse fundo.

Neste artigo, serão abordados os principais aspectos relacionados ao FGTS, como quem tem direito, como funciona, quais são as obrigações do empregador e como acessar as informações sobre o saldo.

Com essas informações, você poderá entender melhor os seus direitos e fazer uso desse benefício de forma consciente e segura.

Então, se tem interesse no assunto, é só ficar aqui conosco para conferir.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício assegurado pela Constituição Federal de 1988 que garante uma espécie de poupança compulsória para os trabalhadores com carteira assinada.

Ele é constituído a partir dos depósitos feitos pelos empregadores em nome de seus funcionários, correspondente a 8% do salário bruto, e pode ser acessado em momentos de necessidade, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou aquisição da casa própria.

O FGTS funciona como uma espécie de reserva financeira, que pode ser sacado em situações específicas previstas em lei.

Além disso, o fundo também é remunerado com juros e correção monetária, o que garante que o dinheiro depositado renda ao longo do tempo.

O FGTS é um benefício destinado aos trabalhadores com carteira assinada, independentemente da área de atuação.

Dessa forma, os empregados regidos pela CLT, inclusive aqueles que trabalham em regime parcial, temporário e avulso, têm direito ao FGTS.

No entanto, há algumas exceções. Por exemplo, trabalhadores autônomos, estagiários e sócios de empresas não têm direito ao benefício.

Além disso, a obrigatoriedade do FGTS para trabalhadores domésticos só foi estabelecida em 2015, e para aqueles que foram contratados antes dessa data, o pagamento do FGTS é opcional.

Se você quer saber como consultar o seu saldo do FGTS, saiba que existem algumas opções disponíveis. Confira abaixo quais são:

Lembre-se de que é importante ter em mãos o número do NIS (PIS/Pasep) e uma senha cadastrada para realizar a consulta.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, entre em contato com a Caixa Econômica Federal.

Para solicitar o saque do FGTS, é importante saber que existem diferentes situações em que é possível fazer a solicitação.

Abaixo, listamos as principais situações e os procedimentos necessários para cada uma delas:

Demissão sem justa causa: se você foi demitido sem justa causa, pode solicitar o saque integral do saldo do FGTS. Neste caso, é necessário apresentar os seus documentos pessoais e profissionais, além do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;

Rescisão por acordo: se você e a empresa em que trabalhava chegaram a um acordo para a rescisão do contrato de trabalho, também é possível solicitar o saque do FGTS. Nesse caso, também será necessário apresentar os seus documentos e o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;

Aposentadoria: se você se aposentou, pode solicitar o saque do FGTS. Se este for o seu caso, você precisará providenciar o comprovante de aposentadoria que será solicitado no momento da solicitação;

Compra da casa própria: se você vai comprar um imóvel e pretende utilizar o FGTS como parte do pagamento, é necessário fazer a solicitação junto à Caixa Econômica Federal. Durante o processo, serão solicitados alguns documentos, apresente-os;