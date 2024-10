“Ficou abusivo”, desabafa o ex de Andressa Urach sobre namoro

Após ser xingado e acusado de ter feitos dívidas em nome de Andressa Urach, Lucas Ferraz desabafou sobre o namoro com a ex-Miss Bumbum. O ator pornô usou as redes sociais para dar detalhes da relação com modelo, a quem chamou de imatura. “Ficou abusivo”, disse.

“Acho que, quanto mais o tempo está passando, mais eu vejo as atitudes e menos amor eu tenho [por ela]. Infelizmente foi assim que foi destruído o relacionamento”, explicou ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram.

Lucas continuou: “Só quero que ela viva a vida dela bem, e que não lembre de mim. Deixa eu viver a minha vida. Não adianta nada falar que está tudo bem e querer afetar a minha vida, seja no trabalho ou pessoalmente”.

Ferraz alfinetou Urach e detonou alguns defeitos da moça. “Acho que, quando a pessoa tem caráter e boa índole, ela vê as atitudes boas que a pessoa fez por ela. Mas acho que essa parte foi esquecida, né?”, disparou.

O produtor de conteúdo adulto prosseguiu: “Não adianta viver uma vida em que eu não vou estar sendo feliz. Ainda mais com as últimas declarações dela, que me surpreenderam, por ser uma pessoa totalmente contra o que ela prega hoje. Então, assim, eu não fico com uma pessoa desse jeito. Ficou abusivo”.

O rapaz fez questão de ressaltar que não se arrepende do que viveu com a ex, mas afirmou que ela deixou uma má impressão depois da separação:

“Não é ‘cuspir no prato que comeu’, é realmente ver outra pessoa. Não sei se isso é uma personalidade dela da mídia, se é uma verdade, se ela mentiu para mim o tempo inteiro, se ela se revelou desse jeito… Mas, independente do que seja, eu não consigo ter admiração por isso”, frisou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Andressa Urach e o ex-namorado Lucas Davi Borges 2 de 4 Andressa Urach oficializa namoro com ator pornô: “Sou ciumenta” Instagram/Reprodução 3 de 4 Namorado de Andressa Urach se declara para a amada: “Meu grudinho” Instagram/Reprodução 4 de 4 “Surtei várias vezes”, revela Andressa Urach sobre término Instagram/Reprodução

Lucas Ferraz destacou que Andressa é impulsiva. “Não estou aqui para expor ninguém. Acho que, uma pessoa que está controlada e sabe lidar com as situações, não tem o comportamento estressante daquele jeito. Eu acho que é uma mudança de clima, de diálogo, muito rápida. ‘Estou bem’ em um segundo, e, no outro segundo, ‘quero matar todos os irmãos’. Não sei bem o que ela quer pregar, mas ela precisa de um pouco mais de autocontrole”, esclareceu.

O profissional finalizou garantindo que voltaria a atuar nas produções com Andressa Urach em sites como OnlyFans e Privacy, pois sabe separar a vida pessoal da profissional:

“Não tenho nenhum ódio ou raiva dela, nunca fiz mal a ela em nada, e, ainda assim, estou sendo acusado de ter feito. Na verdade, tentaram fazer [mal] para ela e eu levo a culpa porque, teoricamente, eu estaria junto. Acho que ela precisa repensar antes de acusar alguém”, encerrou.

Vejas os prints expostos por Andressa Urach: