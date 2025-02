Fiéis celebram o Dia de Iemanjá no Rio de Janeiro; veja as imagens

Milhares de fiéis de Iemanjá celebram neste domingo (2/2) a rainha do mar na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Diversos grupos religiosos participam das homenagens. Esta é a terceira edição do Dia de Iemanjá na praia.

Iemanjá é um orixá cultuado na África e em diversas regiões da diáspora africana, como o Caribe, os Estados Unidos e o Brasil. A celebração também ocorre em Salvador, Bahia.

1 de 3 Milhares de fiés celebram o Dia de Iemanjá Reprodução/Agência Brasil 2 de 3 Filhos de Gandhi celebram Dia de Iemanjá Reprodução/Agência Brasil 3 de 3 Oferendas sendo levadas Reprodução/Agência Brasil

A mitologia de Iemanjá, assim como a de outros orixás africanos, possui diversas versões. No entanto, todas elas compartilham a forte ligação da divindade com a água.

Iemanjá é tradicionalmente ligada ao mar, o que leva fiéis a lhe dedicarem oferendas nas águas. Ela é conhecida como a mãe de todos os orixás e também associada à maternidade e à criação de rios e lagoas no planeta.