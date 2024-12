Um grupo de fiéis de uma igreja localizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, decidiu tomar medidas extremas contra o pastor Mazinho, fechando a porta do templo com cadeado para impedir sua entrada. O episódio foi motivado por descontentamentos acumulados ao longo do tempo, conforme relataram membros da congregação.

Nos comentários de publicações nas redes sociais, os fiéis afirmaram que o pastor possui um histórico de escândalos envolvendo mulheres, cobranças excessivas de dízimos e uma série de decisões questionáveis que teriam dividido a igreja. Uma seguidora, identificada como Alexandra Xavier, afirmou: “Ele tem uma trajetória de escândalos referentes a mulheres e extorsão de ovelhas para dar dízimos e ofertas inventadas por ele… Todo ano um escândalo com mulheres diferentes.”

Outra fiel, Dinora Brito, relatou que o pastor teria humilhado membros antigos da igreja e colocado fiéis contra a liderança anterior. “Esse pastor fez divisão entre nós e outras pessoas dentro da igreja. Colocou todos nós de banco porque ele queria os dízimos. Palavras de maldição foram ditas, até os mortos foram citados”, disse Dinora, destacando o clima tenso na congregação.

O pastor Mazinho ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido, mas o caso segue repercutindo entre fiéis e na comunidade local.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Fieis colocam cadeado na porta da igreja para impedir entrada do pastor appeared first on Fuxico Gospel.