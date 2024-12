Fiéis fazem caminhada e oração para pedir chuva em cidade da região sisaleira

Um grupo de moradores de Santaluz, na região sisaleira, fez uma procissão por ruas da cidade, pedindo chuva a São José, santo identificado como o que traz chuva para as plantações. O município tem sofrido com a estiagem, o que afeta a economia local, dependente da agropecuária.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a caminhada foi feita por fiéis da Paróquia Santa Luzia na última terça-feira (24). Com cânticos e orações, eles seguiram a pé até um barreiro de água. Lá, o padre Gildvan de Oliveira conduziu as ações.

O religioso lembrou do poder da fé, como no ano passado. Na ocasião, o padre, junto com fiéis, pediu chuvas para o distrito de Salgadália, que se abatia com a estiagem, e dias depois começaram as chuvas.

“Para muitos, aquilo parecia ridículo. Mas não demorou dois dias e a chuva caiu. Não pela nossa força, mas pela intervenção de Deus. São José está próximo de Deus e pode interceder, sim, pela chuva na terra”, disse ao site. O município de Santaluz está com decreto de emergência por estiagem desde o dia 18 de outubro. A medida vale por seis meses.