Fiéis reagem à apresentação do Boi Garantido na Assembleia de Deus; pastor pede perdão.

Uma apresentação cultural do Boi Garantido no altar da Igreja Assembleia de Deus em Manaus, Amazonas, causou uma grande polêmica entre fiéis e lideranças evangélicas. O evento, registrado em vídeo, mostrou elementos da tradicional festa do boi-bumbá sendo realizados no espaço sagrado da igreja, incluindo danças e a presença de uma mulher no altar. O episódio gerou críticas severas nas redes sociais e acusações de “profanação” ao espaço dedicado ao culto cristão.

O pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM) e responsável pelo Centro de Convenções Canaã, local onde ocorreu o evento, veio a público emitir uma nota oficial pedindo perdão à comunidade evangélica. Ele alegou que o evento fazia parte de um contrato de aluguel do espaço e que a apresentação cultural não estava alinhada aos princípios da igreja.

Nota da Igreja e Posicionamento do Pastor Jonatas Câmara

Em sua nota, o pastor Jonatas Câmara explicou que o Centro de Convenções Canaã é alugado para eventos particulares como forma de custear as despesas do local. Ele afirmou que a liderança da igreja não foi informada previamente sobre a natureza do evento e que medidas serão tomadas para evitar que algo semelhante ocorra novamente.

“Peço perdão à membresia e à liderança da IEADAM. Fomos surpreendidos por esse evento, que não deveria ter acontecido nesse espaço, mesmo sendo alugado. Estaremos mais atentos para que algo assim não se repita,” afirmou o pastor.

Contrato de Aluguel com a Prefeitura de Manaus

A polêmica reacendeu questionamentos sobre o contrato de aluguel firmado entre a Prefeitura de Manaus e a IEADAM. O espaço foi alugado por R$ 3 milhões, com um pagamento mensal de R$ 51.100 ao longo de 60 meses, para uso como unidade de ensino fundamental. O contrato foi estabelecido por meio de dispensa de licitação e assinado em dezembro de 2023.

Críticos apontaram a falta de transparência nos critérios de escolha do imóvel e a relação entre o pastor Jonatas Câmara e o prefeito David Almeida, que contou com o apoio declarado do líder religioso para sua reeleição. O local alugado anteriormente abrigava o Instituto de Educação Boas Novas e atualmente é utilizado como Centro Municipal de Educação Especial.

Repercussão na Comunidade Evangélica

O episódio gerou indignação entre fiéis e líderes religiosos, que consideraram a apresentação cultural no altar uma afronta à santidade do espaço. Nas redes sociais, internautas compararam o ocorrido à idolatria registrada em passagens bíblicas como Juízes 3:7, onde o povo de Israel é repreendido por adorar ídolos.

Apesar da nota de esclarecimento e do pedido de perdão do pastor Jonatas Câmara, o incidente deixou marcas na comunidade evangélica local. Muitos pedem maior controle sobre os eventos realizados no Centro de Convenções Canaã e cobram mais responsabilidade da liderança religiosa na preservação dos valores e símbolos sagrados.

The post Fiéis reagem à apresentação do Boi Garantido na Assembleia de Deus; pastor pede perdão. appeared first on Fuxico Gospel.