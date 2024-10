Fiesp cobra soluções da Enel após apagão que afetou 2,1 milhões de consumidores

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou sua insatisfação com a Enel, exigindo que a empresa atenda a todas as condições estabelecidas no contrato de concessão. A reclamação surge após um apagão que afetou 2,1 milhões de consumidores, levando a entidade a solicitar uma resposta que seja “consistente e definitiva” para a situação. A Fiesp enfatiza a ineficiência da distribuidora em restaurar o fornecimento de energia após eventos climáticos adversos. A entidade alerta que é urgente implementar soluções que evitem a continuidade do cenário caótico, especialmente com a iminente chegada das tempestades típicas do verão. Desde a sua entrada na concessão em 2018, a Enel teve várias oportunidades para demonstrar sua capacidade de gestão, mas não conseguiu atender às expectativas.

A Fiesp argumenta que não é aceitável que uma região com grande potencial econômico do Brasil fique sem uma concessionária de energia que cumpra suas responsabilidades. A situação atual levanta preocupações sobre a confiabilidade do serviço prestado pela Enel, especialmente em um momento em que a demanda por energia tende a aumentar. A Fiesp reafirma a necessidade de ações imediatas para garantir que os consumidores não enfrentem mais interrupções no fornecimento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos