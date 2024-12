Fifa confirma sedes da Copa do Mundo 2030 e 2034

A Fifa confirmou as cidades-sede das próximas edições da Copa do Mundo no Congresso Extraordinário da Fifa. Para o torneio de 2030, a competição será realizada em três países: Marrocos, Espanha e Portugal. Além disso, em uma homenagem ao centenário do primeiro Mundial, haverá três partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, locais que também têm uma rica história no futebol. Já a Copa do Mundo de 2034 será sediada exclusivamente na Arábia Saudita, que foi o único país a apresentar uma candidatura. Essa decisão, no entanto, não passou despercebida e gerou reações negativas de diversas organizações internacionais que atuam na defesa dos direitos humanos, levantando preocupações sobre a situação no país.

A competição de 2034 contará com um total de 15 estádios distribuídos em cinco cidades sauditas. O estádio King Salman, localizado em Riade, foi escolhido para ser o palco da abertura e da partida final do torneio, prometendo uma grande infraestrutura para receber os torcedores e as seleções.

