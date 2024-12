Fifa define grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 após um sorteio realizado recentemente. As seleções da Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Holanda, Croácia e França foram designadas como cabeças de chave. A formação final dos grupos será concluída após a realização da Liga das Nações. Um total de 54 seleções associadas à Uefa foi organizado em 12 grupos distintos. As chaves de A a F foram compostas pelas 34 equipes que tiveram melhor desempenho na Liga das Nações, enquanto os grupos de G a L incluem cinco seleções cada.

Veja os grupos

Grupo A

Vencedor de Alemanha x Itália

Eslováquia

Irlanda do Norte

Luxemburgo

Grupo B

Suíça

Suécia

Eslovênia

Kosovo

Grupo C

Perdedor de Dinamarca x Portugal

Grécia

Escócia

Belarus

Grupo D

Vencedor de França x Croácia

Ucrânia

Islândia

Azerbaijão

Grupo E

Vencedor de Holanda x Espanha

Turquia

Geórgia

Bulgária

Grupo F

Vencedor de Dinamarca x Portugal

Hungria

Irlanda

Armênia

Grupo G

Perdedor da Holanda x Espanha

Polônia

Finlândia

Lituânia

Malta

Grupo H

Áustria

Romênia

Bósnia e Herzegovina

Chipre

San Marino

Grupo I

Perdedor de Alemanha x Itália

Noruega

Israel

Estônia

Moldávia

Grupo J

Bélgica

País de Gales

Macedônia do Norte

Casaquistão

Liechtenstein

Grupo K

Inglaterra

Sérvia

Albânia

Letônia

Andorra

Grupo L

Perdedor de Croácia x França

República Checa

Montenegro

Ilhas Faroé

Gibraltar

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias