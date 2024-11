Fifa divulga regras e critérios do Mundial de Clubes 2025; confira

A Fifa anunciou as diretrizes para o próximo Mundial de Clubes, programado para ocorrer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. As novas regras abrangem aspectos como critérios de desempate, gestão de cartões e o número máximo de jogadores que cada equipe pode inscrever. Além disso, a entidade será responsável por resolver disputas entre clubes que buscam contratar o mesmo atleta, determinando a qual time o jogador poderá ser vinculado. Os atletas precisam constar em uma lista provisória que será aprovada pela Fifa antes de serem escolhidos para a equipe final. A partir de janeiro, jogadores que estão sem contrato poderão iniciar negociações, e haverá uma janela de transferência especial entre 1 e 10 de junho para formalizar acordos.

As equipes terão a oportunidade de modificar suas listas de convocados entre 27 de junho e 3 de julho, permitindo a substituição de jogadores cujos contratos tenham expirado. Contudo, é importante ressaltar que cada atleta só poderá representar um único clube durante o torneio. O formato do campeonato contará com oito grupos, cada um composto por quatro times. O primeiro critério de desempate será o confronto direto entre as equipes, seguido pelo saldo de gols e pelo número de gols marcados. Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão para as oitavas de final. Até o momento, 31 equipes já estão confirmadas para o torneio, com a última vaga sendo destinada ao campeão da Copa Libertadores. Atualmente, Atlético-MG e Botafogo disputam a final do torneio continental, enquanto Flamengo, Fluminense e Palmeiras já garantiram suas participações no Mundial.

